https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788905265.html

ЕС ждет от Сербии поддержки санкций против России

ЕС ждет от Сербии поддержки санкций против России - РИА Новости, 16.05.2022

ЕС ждет от Сербии поддержки санкций против России

ЕС ждет от Сербии, что она как кандидат в Евросоюз присоединится к санкциям союза против России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T21:12

2022-05-16T21:12

2022-05-16T21:12

в мире

сербия

оон

евросоюз

украина

генеральная ассамблея оон

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. ЕС ждет от Сербии, что она как кандидат в Евросоюз присоединится к санкциям союза против России, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД Евросоюза по итогам переговоров с министрами шести государств Западных Балкан."Мы приветствуем смелый выбор тех государств, которые в полной мере присоединяются к нашей внешней политике и санкциям… Министры заявили, что ожидают от своих партнеров - будущих членов ЕС, что они будут придерживаться европейских ценностей, и внешней политики ЕС... Те, кто еще не сделал этого, в том числе Сербия, должны как можно быстрее имплементировать санкции", - сказал он."Мы ждем от кандидатов, от наших партнеров полного присоединения к нашей внешней политике", - добавил Боррель. Глава дипломатии ЕС выразил позицию, что поддержка крепких связей с российским руководством "больше не совместима со строительством общего будущего с Европейским союзом".Сербия является военно-нейтральным государством и останется таковым, заявил президент страны 5 мая в ходе визита в Германию.Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

https://ria.ru/20220515/soglasie-1788674670.html

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в мире, сербия, оон, евросоюз, украина, генеральная ассамблея оон, санкции в отношении россии