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Главы МИД ЕС не согласовали шестой пакет санкций против России - РИА Новости, 16.05.2022
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Главы МИД ЕС не согласовали шестой пакет санкций против России
Главы МИД ЕС не согласовали шестой пакет санкций против России - РИА Новости, 16.05.2022
Главы МИД ЕС не согласовали шестой пакет санкций против России
Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам министерской встречи. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:26
2022-05-16T22:28
жозеп боррель
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
сша
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам министерской встречи.По словам политика, обсуждение новых ограничений продолжится на уровне постоянных представителей стран ЕС.Западные страны ввели санкции против России из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что фирмы, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но страна решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что Запад фактически объявил дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, сша
20:26 16.05.2022 (обновлено: 22:28 16.05.2022)
 
Главы МИД ЕС не согласовали шестой пакет санкций против России

Боррель сообщил, что главы МИД ЕС не согласовали шестой пакет санкций против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам министерской встречи.
По словам политика, обсуждение новых ограничений продолжится на уровне постоянных представителей стран ЕС.
Западные страны ввели санкции против России из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что фирмы, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но страна решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что Запад фактически объявил дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 16:26
Антироссийские санкции эффективны только на бумаге, заявил Орбан
 
Жозеп БоррельЕвросоюзСанкции в отношении РоссииУкраинаСША
 
 
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