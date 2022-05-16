https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788898932.html

Главы МИД ЕС не согласовали шестой пакет санкций против России

Главы МИД ЕС не согласовали шестой пакет санкций против России - РИА Новости, 16.05.2022

Главы МИД ЕС не согласовали шестой пакет санкций против России

Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам министерской встречи. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T20:26

2022-05-16T20:26

2022-05-16T22:28

жозеп боррель

евросоюз

санкции в отношении россии

украина

сша

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам министерской встречи.По словам политика, обсуждение новых ограничений продолжится на уровне постоянных представителей стран ЕС.Западные страны ввели санкции против России из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что фирмы, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но страна решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что Запад фактически объявил дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788840747.html

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жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, сша