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Евросоюз продлил режим санкций за киберпреступления - РИА Новости, 16.05.2022
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Евросоюз продлил режим санкций за киберпреступления
Евросоюз продлил режим санкций за киберпреступления - РИА Новости, 16.05.2022
Евросоюз продлил режим санкций за киберпреступления
Совет ЕС в понедельник на три года до 18 мая 2025 продлил действие санкционного режима за киберпреступления, при этом сами списки фигурантов данных санкций... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:35
2022-05-16T16:35
в мире
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник на три года до 18 мая 2025 продлил действие санкционного режима за киберпреступления, при этом сами списки фигурантов данных санкций будут и далее пересматриваться ежегодно."Совет принял решение продлить действие режима ограничительных мер за кибератаки, угрожающие ЕС и его членам еще на три года до 18 мая 2025… Индивидуальные списки будут пересматриваться каждые 12 месяцев", - говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.В настоящее время санкции в рамках данного режима ЕС действуют в отношении восьми физлиц и четырех организаций.ЕС 17 мая 2019 года утвердил рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки, если угрозы направлены в том числе против стран-участниц, третьих стран или международных организаций. Ограничительные меры включают запрет на поездки лиц в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещается предоставлять средства тем, кто включен в перечень.Европейский союз впервые ввел санкции в рамках режима за киберпреступления 30 июля 2020 года. В список попали граждане и организации России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, угрожающие Евросоюзу и государствам-членам. Замораживание активов и запрет на поездки в ЕС на первом этапе затронули шесть физических лиц: четырех граждан России и двух - Китая, а также три организации из России, Китая и КНДР. 22 октября прошлого года ЕС добавил еще двух граждан России и одну организацию в санкционный список за кибератаку на бундестаг.Внешнеполитическая служба ЕС некоторое время назад предложила дополнительно усилить действующий режим санкций ЕС за кибератаки новыми ограничительными мерами. Также предлагается вводить такие санкции простым большинством голосов для ускорения процесса.В настоящее время для утверждения санкционного списка необходимо заручиться единогласной поддержкой всех 27 государств ЕС.
https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788787366.html
https://ria.ru/20220515/gaz-1788665761.html
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в мире, евросоюз
16:35 16.05.2022
 
Евросоюз продлил режим санкций за киберпреступления

Совет Евросоюза продлил режим санкций за киберпреступления на три года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник на три года до 18 мая 2025 продлил действие санкционного режима за киберпреступления, при этом сами списки фигурантов данных санкций будут и далее пересматриваться ежегодно.
"Совет принял решение продлить действие режима ограничительных мер за кибератаки, угрожающие ЕС и его членам еще на три года до 18 мая 2025… Индивидуальные списки будут пересматриваться каждые 12 месяцев", - говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
В настоящее время санкции в рамках данного режима ЕС действуют в отношении восьми физлиц и четырех организаций.
ЕС 17 мая 2019 года утвердил рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки, если угрозы направлены в том числе против стран-участниц, третьих стран или международных организаций. Ограничительные меры включают запрет на поездки лиц в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещается предоставлять средства тем, кто включен в перечень.
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Европейский союз впервые ввел санкции в рамках режима за киберпреступления 30 июля 2020 года. В список попали граждане и организации России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, угрожающие Евросоюзу и государствам-членам. Замораживание активов и запрет на поездки в ЕС на первом этапе затронули шесть физических лиц: четырех граждан России и двух - Китая, а также три организации из России, Китая и КНДР. 22 октября прошлого года ЕС добавил еще двух граждан России и одну организацию в санкционный список за кибератаку на бундестаг.
Внешнеполитическая служба ЕС некоторое время назад предложила дополнительно усилить действующий режим санкций ЕС за кибератаки новыми ограничительными мерами. Также предлагается вводить такие санкции простым большинством голосов для ускорения процесса.
В настоящее время для утверждения санкционного списка необходимо заручиться единогласной поддержкой всех 27 государств ЕС.
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