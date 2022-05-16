https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788843480.html

Евросоюз продлил режим санкций за киберпреступления

Евросоюз продлил режим санкций за киберпреступления - РИА Новости, 16.05.2022

Евросоюз продлил режим санкций за киберпреступления

Совет ЕС в понедельник на три года до 18 мая 2025 продлил действие санкционного режима за киберпреступления, при этом сами списки фигурантов данных санкций... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:35

2022-05-16T16:35

2022-05-16T16:35

в мире

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755668578_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_fe5a616723243443b0885e9dc077e086.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник на три года до 18 мая 2025 продлил действие санкционного режима за киберпреступления, при этом сами списки фигурантов данных санкций будут и далее пересматриваться ежегодно."Совет принял решение продлить действие режима ограничительных мер за кибератаки, угрожающие ЕС и его членам еще на три года до 18 мая 2025… Индивидуальные списки будут пересматриваться каждые 12 месяцев", - говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.В настоящее время санкции в рамках данного режима ЕС действуют в отношении восьми физлиц и четырех организаций.ЕС 17 мая 2019 года утвердил рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки, если угрозы направлены в том числе против стран-участниц, третьих стран или международных организаций. Ограничительные меры включают запрет на поездки лиц в ЕС и замораживание активов физических и юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещается предоставлять средства тем, кто включен в перечень.Европейский союз впервые ввел санкции в рамках режима за киберпреступления 30 июля 2020 года. В список попали граждане и организации России, Китая и Северной Кореи за кибератаки, угрожающие Евросоюзу и государствам-членам. Замораживание активов и запрет на поездки в ЕС на первом этапе затронули шесть физических лиц: четырех граждан России и двух - Китая, а также три организации из России, Китая и КНДР. 22 октября прошлого года ЕС добавил еще двух граждан России и одну организацию в санкционный список за кибератаку на бундестаг.Внешнеполитическая служба ЕС некоторое время назад предложила дополнительно усилить действующий режим санкций ЕС за кибератаки новыми ограничительными мерами. Также предлагается вводить такие санкции простым большинством голосов для ускорения процесса.В настоящее время для утверждения санкционного списка необходимо заручиться единогласной поддержкой всех 27 государств ЕС.

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788787366.html

https://ria.ru/20220515/gaz-1788665761.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз