https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788841946.html

Орбан: Венгрия одобряет санкции, которые не угрожают ее энергобезопасности

Орбан: Венгрия одобряет санкции, которые не угрожают ее энергобезопасности - РИА Новости, 16.05.2022

Орбан: Венгрия одобряет санкции, которые не угрожают ее энергобезопасности

Венгрия не препятствует введению санкций против России, пока они не угрожают энергобезопасности страны, заявил в речи после переизбрания премьер Венгрии Виктор... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:30

2022-05-16T16:30

2022-05-16T16:51

виктор орбан

венгрия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Венгрия не препятствует введению санкций против России, пока они не угрожают энергобезопасности страны, заявил в речи после переизбрания премьер Венгрии Виктор Орбан."В интересах европейского единства Венгрия не будет препятствовать санкциям до тех пор, пока они не поставят под угрозу энергетическую безопасность самой Венгрии", - сказал Орбан. Трансляцию вел канал М1.

https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788745352.html

венгрия

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виктор орбан, венгрия, санкции в отношении россии