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Орбан: Венгрия одобряет санкции, которые не угрожают ее энергобезопасности - РИА Новости, 16.05.2022
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Орбан: Венгрия одобряет санкции, которые не угрожают ее энергобезопасности
Орбан: Венгрия одобряет санкции, которые не угрожают ее энергобезопасности - РИА Новости, 16.05.2022
Орбан: Венгрия одобряет санкции, которые не угрожают ее энергобезопасности
Венгрия не препятствует введению санкций против России, пока они не угрожают энергобезопасности страны, заявил в речи после переизбрания премьер Венгрии Виктор... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:30
2022-05-16T16:51
виктор орбан
венгрия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Венгрия не препятствует введению санкций против России, пока они не угрожают энергобезопасности страны, заявил в речи после переизбрания премьер Венгрии Виктор Орбан."В интересах европейского единства Венгрия не будет препятствовать санкциям до тех пор, пока они не поставят под угрозу энергетическую безопасность самой Венгрии", - сказал Орбан. Трансляцию вел канал М1.
https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788745352.html
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виктор орбан, венгрия, санкции в отношении россии
16:30 16.05.2022 (обновлено: 16:51 16.05.2022)
 
Орбан: Венгрия одобряет санкции, которые не угрожают ее энергобезопасности

Премьер Орбан: Венгрия одобряет санкции, которые не угрожают ее энергобезопасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Венгрия не препятствует введению санкций против России, пока они не угрожают энергобезопасности страны, заявил в речи после переизбрания премьер Венгрии Виктор Орбан.
"В интересах европейского единства Венгрия не будет препятствовать санкциям до тех пор, пока они не поставят под угрозу энергетическую безопасность самой Венгрии", - сказал Орбан. Трансляцию вел канал М1.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
10:32
СМИ: ЕС ждет, что Венгрия поддержит санкции против энергоресурсов из России
 
Виктор ОрбанВенгрияСанкции в отношении России
 
 
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