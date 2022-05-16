https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788841946.html
Орбан: Венгрия одобряет санкции, которые не угрожают ее энергобезопасности
Орбан: Венгрия одобряет санкции, которые не угрожают ее энергобезопасности - РИА Новости, 16.05.2022
Орбан: Венгрия одобряет санкции, которые не угрожают ее энергобезопасности
Венгрия не препятствует введению санкций против России, пока они не угрожают энергобезопасности страны, заявил в речи после переизбрания премьер Венгрии Виктор... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:30
2022-05-16T16:30
2022-05-16T16:51
виктор орбан
венгрия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Венгрия не препятствует введению санкций против России, пока они не угрожают энергобезопасности страны, заявил в речи после переизбрания премьер Венгрии Виктор Орбан."В интересах европейского единства Венгрия не будет препятствовать санкциям до тех пор, пока они не поставят под угрозу энергетическую безопасность самой Венгрии", - сказал Орбан. Трансляцию вел канал М1.
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виктор орбан, венгрия, санкции в отношении россии
16:30 16.05.2022 (обновлено: 16:51 16.05.2022)
Орбан: Венгрия одобряет санкции, которые не угрожают ее энергобезопасности
Премьер Орбан: Венгрия одобряет санкции, которые не угрожают ее энергобезопасности