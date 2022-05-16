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Антироссийские санкции эффективны только на бумаге, заявил Орбан - РИА Новости, 16.05.2022
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Антироссийские санкции эффективны только на бумаге, заявил Орбан
Антироссийские санкции эффективны только на бумаге, заявил Орбан - РИА Новости, 16.05.2022
Антироссийские санкции эффективны только на бумаге, заявил Орбан
Санкции против России эффективны только на бумаге, на деле "проваливается" тот, кто вводит континентальную блокаду, заявил в речи после переизбрания премьер... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:26
2022-05-16T17:26
россия
венгрия
виктор орбан
санкции
санкции в отношении россии
в мире
экономика
сша
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Санкции против России эффективны только на бумаге, на деле "проваливается" тот, кто вводит континентальную блокаду, заявил в речи после переизбрания премьер Венгрии Виктор Орбан."Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно на бумаге, и многие "бумажные" политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как "проваливался" тот, кто ее вводил", - сказал он. Трансляцию вел канал М1.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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россия, венгрия, виктор орбан, санкции, санкции в отношении россии, в мире, экономика, сша, украина
16:26 16.05.2022 (обновлено: 17:26 16.05.2022)
 
Антироссийские санкции эффективны только на бумаге, заявил Орбан

Премьер Венгрии Орбан назвал антироссийские санкции эффективными только на бумаге

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Санкции против России эффективны только на бумаге, на деле "проваливается" тот, кто вводит континентальную блокаду, заявил в речи после переизбрания премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно на бумаге, и многие "бумажные" политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как "проваливался" тот, кто ее вводил", - сказал он. Трансляцию вел канал М1.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
10:32
СМИ: ЕС ждет, что Венгрия поддержит санкции против энергоресурсов из России
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16:30
Орбан: Венгрия одобряет санкции, которые не угрожают ее энергобезопасности
 
РоссияВенгрияВиктор ОрбанСанкцииСанкции в отношении РоссииВ миреЭкономикаСШАУкраина
 
 
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