https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788840747.html

Антироссийские санкции эффективны только на бумаге, заявил Орбан

Антироссийские санкции эффективны только на бумаге, заявил Орбан - РИА Новости, 16.05.2022

Антироссийские санкции эффективны только на бумаге, заявил Орбан

Санкции против России эффективны только на бумаге, на деле "проваливается" тот, кто вводит континентальную блокаду, заявил в речи после переизбрания премьер... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:26

2022-05-16T16:26

2022-05-16T17:26

россия

венгрия

виктор орбан

санкции

санкции в отношении россии

в мире

экономика

сша

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Санкции против России эффективны только на бумаге, на деле "проваливается" тот, кто вводит континентальную блокаду, заявил в речи после переизбрания премьер Венгрии Виктор Орбан."Европа убеждена, что разные санкции могут поставить Россию на колени. Это возможно на бумаге, и многие "бумажные" политики выдвигают какие-то теоретические доказательства, но, как бы я ни старался вспомнить, мне не приходит на ум континентальная блокада, которая была бы эффективной. Однако я видел, как "проваливался" тот, кто ее вводил", - сказал он. Трансляцию вел канал М1.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788745352.html

https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788841946.html

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венгрия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, венгрия, виктор орбан, санкции, санкции в отношении россии, в мире, экономика, сша, украина