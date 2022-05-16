https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788831845.html

ОДКБ озабочена применением односторонних санкций и ограничений

ОДКБ озабочена применением односторонних санкций и ограничений - РИА Новости, 16.05.2022

ОДКБ озабочена применением односторонних санкций и ограничений

ОДКБ озабочена применением односторонних санкций и ограничений, проявлениями двойных стандартов, ненависти и нетерпимости, говорится в заявлении Совета... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:54

2022-05-16T15:54

2022-05-16T15:54

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОДКБ озабочена применением односторонних санкций и ограничений, проявлениями двойных стандартов, ненависти и нетерпимости, говорится в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ."Озабочены селективным применением общепризнанных норм и принципов международного права, игнорированием международно признанных переговорных форматов, нежеланием считаться с законными интересами суверенных государств, вмешательством в их внутренние дела, применением односторонних санкций и ограничений в нарушение прерогатив СБ ООН, проявлениями двойных стандартов, ненависти и нетерпимости", - отмечается в заявлении в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием ОДКБ.В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

москва, одкб, совет безопасности оон, в мире