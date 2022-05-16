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Жапаров: ОДКБ нужно найти общие подходы для смягчения последствий санкций
Жапаров: ОДКБ нужно найти общие подходы для смягчения последствий санкций - РИА Новости, 16.05.2022
Жапаров: ОДКБ нужно найти общие подходы для смягчения последствий санкций
ОДКБ нужно выработать общие подходы по смягчению последствий "санкционных войн", заявил президент Киргизии Садыр Жапаров. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:09
2022-05-16T15:09
2022-05-16T15:42
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОДКБ нужно выработать общие подходы по смягчению последствий "санкционных войн", заявил президент Киргизии Садыр Жапаров."Нашу большую тревогу вызывает волна санкций. Киргизская экономика еще не оправилась от коронавирусной пандемии, как уже санкционная ситуация вызывает угрозу по продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности. В этих условиях назрела необходимость обсудить и выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий и предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в наших странах", - сказал Жапаров, выступая на саммите ОДКБ.Он добавил, что обсудить эти вопросы можно будет в Бишкеке в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета и первого Евразийского экономического форума."Рассчитываю на ваше личное участие во главе своих делегаций", - добавил Жапаров, обращаясь к лидерам ОДКБ.
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Президент Киргизии о необходимости выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий
Президент Киргизии: ОДКБ нужно выработать общие подходы по купированию угроз на фоне войны санкций
2022-05-16T15:09
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PT0M28S
РИА Новости
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бишкек, одкб, садыр жапаров, киргизия
15:09 16.05.2022 (обновлено: 15:42 16.05.2022)
Жапаров: ОДКБ нужно найти общие подходы для смягчения последствий санкций
Жапаров заявил, что ОДКБ нужно выработать общие подходы для смягчения последствий санкций