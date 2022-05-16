https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788768528.html

В МИД Австрии уверены, что шестой пакет санкций согласуют в ближайшие дни

В МИД Австрии уверены, что шестой пакет санкций согласуют в ближайшие дни - РИА Новости, 16.05.2022

В МИД Австрии уверены, что шестой пакет санкций согласуют в ближайшие дни

Глава МИД Австрии Алексендер Шалленберг выразил уверенность, что шестой пакет санкций Евросоюза против РФ будет принят в ближайшие дни. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:18

2022-05-16T12:18

2022-05-16T12:26

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санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Глава МИД Австрии Алексендер Шалленберг выразил уверенность, что шестой пакет санкций Евросоюза против РФ будет принят в ближайшие дни."Я уверен, что в ближайшие дни мы подготовим шестой пакет санкций, что он будет обстоятельным", - заявил он перед началом встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.Отвечая на вопрос о позиции Венгрии, которая, по данным СМИ, "тормозит" принятие шестого пакета санкций из-за несогласия с условиями по эмбарго на российскую нефть, Шалленберг отметил, что для ЕС с каждым новым пакетом санкций будет сложнее их согласовывать, но ЕС при этом должен сохранять единство. "Это, конечно, сложно для таких тем, и с каждым новым санкционным пакетом будет становится сложнее - это понятно. Но мы в конфронтационной ситуации, и Европейский Союз смог показать невероятную сплоченность и так и должно оставаться", - заявил министр.Шалленберг отметил также, что шестой санкционный пакет включает "весь военно-промышленный комплекс России", транспортную сферу.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220507/opros-1787426424.html

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, евросоюз, австрия, санкции в отношении россии