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В Анкаре заявили, что усиливать давление на Россию для наказания бесполезно - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788759004.html
В Анкаре заявили, что усиливать давление на Россию для наказания бесполезно
В Анкаре заявили, что усиливать давление на Россию для наказания бесполезно - РИА Новости, 16.05.2022
В Анкаре заявили, что усиливать давление на Россию для наказания бесполезно
Анкара должна поддерживать тонкий дипломатический баланс между Москвой и Киевом, усиливать давление на Россию, чтобы "наказать", было бы бесполезно, заявил... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:40
2022-05-16T11:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
турция
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Анкара должна поддерживать тонкий дипломатический баланс между Москвой и Киевом, усиливать давление на Россию, чтобы "наказать", было бы бесполезно, заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын."Турция должна поддерживать тонкий дипломатический баланс после вторжения России в Украину, чтобы она могла способствовать возможному прекращению войны путем переговоров. Хотя Анкара критикует вторжение Москвы и ее действия на поле боя, было бы бесполезно занимать более "карательную" позицию в отношении России", - приводит слова Калына агентство Рейтер."Мы с самого начала выступали против этой войны. Им нужен кто-то — надежный партнер, переговорщик, фасилитатор, модератор - кто-то в какой-то должности, чтобы иметь возможность говорить как с российской стороной, так и с украинской стороной. Мы смогли сохранить эту позицию с самого начала войны, и я думаю, что это действительно в общих интересах, чтобы все придерживались сбалансированной позиции", - добавил Калын.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220515/kadyrov-1788697012.html
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в мире, украина, россия, турция, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
11:40 16.05.2022 (обновлено: 11:49 16.05.2022)
 
В Анкаре заявили, что усиливать давление на Россию для наказания бесполезно

Советник Эрдогана Калын: усиливать давление на Россию, чтобы наказать, будет бесполезно

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. Анкара должна поддерживать тонкий дипломатический баланс между Москвой и Киевом, усиливать давление на Россию, чтобы "наказать", было бы бесполезно, заявил официальный представитель, главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын.
"Турция должна поддерживать тонкий дипломатический баланс после вторжения России в Украину, чтобы она могла способствовать возможному прекращению войны путем переговоров. Хотя Анкара критикует вторжение Москвы и ее действия на поле боя, было бы бесполезно занимать более "карательную" позицию в отношении России", - приводит слова Калына агентство Рейтер.
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"Мы с самого начала выступали против этой войны. Им нужен кто-то — надежный партнер, переговорщик, фасилитатор, модератор - кто-то в какой-то должности, чтобы иметь возможность говорить как с российской стороной, так и с украинской стороной. Мы смогли сохранить эту позицию с самого начала войны, и я думаю, что это действительно в общих интересах, чтобы все придерживались сбалансированной позиции", - добавил Калын.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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