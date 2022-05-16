https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788751904.html
Пекин призвал страны G7 прекратить вводить незаконные санкции
Пекин призвал страны G7 прекратить вводить незаконные санкции - РИА Новости, 16.05.2022
Пекин призвал страны G7 прекратить вводить незаконные санкции
Пекин призывает страны G7 сфокусироваться на мире, прекратить вводить незаконные санкции и провоцировать цветные революции в других странах, заявил на брифинге... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:03
2022-05-16T11:03
2022-05-16T11:03
в мире
g7
китай
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Пекин призывает страны G7 сфокусироваться на мире, прекратить вводить незаконные санкции и провоцировать цветные революции в других странах, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Мы призываем страны "Большой семерки" по-настоящему сфокусироваться на мире и развитии во всем мире, прекратить применять двойные или даже множественные стандарты, прекратить по поводу и без направлять военные самолеты и корабли к "порогу" других стран для демонстрации своей силы", - заявил дипломат.Он также призвал G7 "прекратить при всяком удобном случае направляться в другие страны для организации цветных революций, прекратить вводить незаконные санкции в отношении других стран или использовать экстерриториальную юрисдикцию".
https://ria.ru/20220515/ssha-1788681416.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, g7, китай
Пекин призвал страны G7 прекратить вводить незаконные санкции
Китай призвал страны G7 сфокусироваться на мире и прекратить вводить незаконные санкции
ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Пекин призывает страны G7 сфокусироваться на мире, прекратить вводить незаконные санкции и провоцировать цветные революции в других странах, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Мы призываем страны "Большой семерки" по-настоящему сфокусироваться на мире и развитии во всем мире, прекратить применять двойные или даже множественные стандарты, прекратить по поводу и без направлять военные самолеты и корабли к "порогу" других стран для демонстрации своей силы", - заявил дипломат.
Он также призвал G7
"прекратить при всяком удобном случае направляться в другие страны для организации цветных революций, прекратить вводить незаконные санкции в отношении других стран или использовать экстерриториальную юрисдикцию".