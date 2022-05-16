https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788751904.html

Пекин призвал страны G7 прекратить вводить незаконные санкции

Пекин призвал страны G7 прекратить вводить незаконные санкции - РИА Новости, 16.05.2022

Пекин призвал страны G7 прекратить вводить незаконные санкции

Пекин призывает страны G7 сфокусироваться на мире, прекратить вводить незаконные санкции и провоцировать цветные революции в других странах, заявил на брифинге... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:03

2022-05-16T11:03

2022-05-16T11:03

в мире

g7

китай

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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Пекин призывает страны G7 сфокусироваться на мире, прекратить вводить незаконные санкции и провоцировать цветные революции в других странах, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Мы призываем страны "Большой семерки" по-настоящему сфокусироваться на мире и развитии во всем мире, прекратить применять двойные или даже множественные стандарты, прекратить по поводу и без направлять военные самолеты и корабли к "порогу" других стран для демонстрации своей силы", - заявил дипломат.Он также призвал G7 "прекратить при всяком удобном случае направляться в другие страны для организации цветных революций, прекратить вводить незаконные санкции в отношении других стран или использовать экстерриториальную юрисдикцию".

https://ria.ru/20220515/ssha-1788681416.html

китай

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, g7, китай