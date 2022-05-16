https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788750679.html

Глава МИД Литвы назвал ЕС заложником Венгрии

Глава МИД Литвы назвал ЕС заложником Венгрии - РИА Новости, 16.05.2022

Глава МИД Литвы назвал ЕС заложником Венгрии

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что ЕС стал "заложником" Венгрии, которая блокирует принятие шестого пакета санкций против России из-за... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:54

2022-05-16T10:54

2022-05-16T11:00

в мире

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россия

брюссель

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литва

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что ЕС стал "заложником" Венгрии, которая блокирует принятие шестого пакета санкций против России из-за несогласия с нефтяным эмбарго."В настоящее время весь ЕС стал заложником одной страны, которая не может помочь нам достичь консенсуса… Мы должны прийти к согласию, мы не можем оставаться в заложниках", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза, на котором обсуждаются новые антироссийские санкции.Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220515/ssha-1788681416.html

https://ria.ru/20220516/posledstviya-1788717739.html

венгрия

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литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, венгрия, россия, брюссель, евросоюз, литва