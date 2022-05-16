https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788745352.html
СМИ: ЕС ждет, что Венгрия поддержит санкции против энергоресурсов из России
СМИ: ЕС ждет, что Венгрия поддержит санкции против энергоресурсов из России - РИА Новости, 16.05.2022
СМИ: ЕС ждет, что Венгрия поддержит санкции против энергоресурсов из России
Брюссель надеется, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшем будущем поддержит связанные с энергоносителями санкции против России, пишет газета Pais... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:32
2022-05-16T10:32
2022-05-16T13:17
владимир путин
дмитрий биричевский
брюссель
россия
венгрия
евросоюз
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в мире
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Брюссель надеется, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшем будущем поддержит связанные с энергоносителями санкции против России, пишет газета Pais со ссылкой на источники."Брюссель надеется, что поддержка Орбана в отношении санкций будет достигнута в краткосрочной перспективе благодаря обещанию многомиллионных европейских инвестиций в энергетическую безопасность страны (Венгрии. — Прим. ред.)", — сообщает издание.Как отмечает газета, в понедельник на встрече в Брюсселе главы МИД Евросоюза обсудят позицию Венгрии по энергоресурсам из ЕС. При этом, как отмечают дипломатические источники, мероприятие пройдет "без какой-либо возможности преодолеть ее вето".Pais пишет, что Еврокомиссия ведет переговоры с правительством Орбана по поводу программы инвестиций. По данным источников, возможное соглашение между Брюсселем и Будапештом позволит утвердить новый пакет мер на этой неделе или, самое позднее, на следующей.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но несколько членов союза, в частности Венгрия, блокируют его принятие.
https://ria.ru/20220516/posledstviya-1788717739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, дмитрий биричевский, брюссель, россия, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, в мире
10:32 16.05.2022 (обновлено: 13:17 16.05.2022)
СМИ: ЕС ждет, что Венгрия поддержит санкции против энергоресурсов из России
Pais: ЕС надеется, что Венгрия поддержит санкции против российских энергоресурсов