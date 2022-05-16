https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788745352.html

СМИ: ЕС ждет, что Венгрия поддержит санкции против энергоресурсов из России

СМИ: ЕС ждет, что Венгрия поддержит санкции против энергоресурсов из России - РИА Новости, 16.05.2022

СМИ: ЕС ждет, что Венгрия поддержит санкции против энергоресурсов из России

Брюссель надеется, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшем будущем поддержит связанные с энергоносителями санкции против России, пишет газета Pais... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:32

2022-05-16T10:32

2022-05-16T13:17

владимир путин

дмитрий биричевский

брюссель

россия

венгрия

евросоюз

еврокомиссия

в мире

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Брюссель надеется, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшем будущем поддержит связанные с энергоносителями санкции против России, пишет газета Pais со ссылкой на источники."Брюссель надеется, что поддержка Орбана в отношении санкций будет достигнута в краткосрочной перспективе благодаря обещанию многомиллионных европейских инвестиций в энергетическую безопасность страны (Венгрии. — Прим. ред.)", — сообщает издание.Как отмечает газета, в понедельник на встрече в Брюсселе главы МИД Евросоюза обсудят позицию Венгрии по энергоресурсам из ЕС. При этом, как отмечают дипломатические источники, мероприятие пройдет "без какой-либо возможности преодолеть ее вето".Pais пишет, что Еврокомиссия ведет переговоры с правительством Орбана по поводу программы инвестиций. По данным источников, возможное соглашение между Брюсселем и Будапештом позволит утвердить новый пакет мер на этой неделе или, самое позднее, на следующей.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но несколько членов союза, в частности Венгрия, блокируют его принятие.

https://ria.ru/20220516/posledstviya-1788717739.html

https://ria.ru/20220514/sanktsii-1788464683.html

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Ольга Маркова

владимир путин, дмитрий биричевский, брюссель, россия, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, в мире