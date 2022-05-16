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Из аэропорта столицы Йемена возобновились гражданские авиаперевозки

Из аэропорта столицы Йемена возобновились гражданские авиаперевозки - РИА Новости, 16.05.2022

Из аэропорта столицы Йемена возобновились гражданские авиаперевозки

Первый за шесть лет коммерческий рейс йеменской авиакомпании Yemenia вылетел в понедельник из международного аэропорта столицы Йемена Саны в Иорданию, сообщил... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:57

2022-05-16T09:57

2022-05-16T12:15

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ДОХА, 16 мая - РИА Новости. Первый за шесть лет коммерческий рейс йеменской авиакомпании Yemenia вылетел в понедельник из международного аэропорта столицы Йемена Саны в Иорданию, сообщил подконтрольный властям севера телеканал "Аль-Масира".В начале апреля ООН объявила о согласии сторон конфликта в Йемене на двухмесячное перемирие, одним из условий начала которого было возобновление международного сообщения из аэропорта Саны. Однако за полтора месяца ни один самолет так и не смог вылететь из Саны из-за отсутствия разрешения контролирующей небо над Йеменом коалиции во главе с Саудовской Аравией. Коалиция объясняла это нарушением договоренности со стороны правящего на севере движения "Ансар Алла" (хуситов) на использование рейсов только людьми, которые нуждаются в выезде из Йемена на лечение, отметив, что билеты получило руководство хуситов, ливанские и иранские боевики по выданным непризнанными властями севера паспортам. Несколько дней назад международно признанное правительство севера, которое поддерживает коалиция, согласилась пустить на рейс людей с выданными правительством хуситов документами.По информации телеканала, первый коммерческий рейс вылетел из международного аэропорта Саны в столицу Иордании Амман.С началом активных военных действий в Йемене в 2015 году аэропорт Саны неоднократно подвергался бомбежкам коалиции и перестал принимать любые самолеты, кроме рейсов ООН и других гуманитарных организаций.

https://ria.ru/20220515/pokushenie-1788659982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, йемен, сана, иордания, новости - туризм