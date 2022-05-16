09:57 16.05.2022 (обновлено: 12:15 16.05.2022)
Из аэропорта столицы Йемена возобновились гражданские авиаперевозки
Из аэропорта столицы Йемена возобновились гражданские авиаперевозки после шести лет войны
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия авианалета в Международном аэропорту Саны в Йемене
Последствия авианалета в Международном аэропорту Саны в Йемене. Архивное фото
ДОХА, 16 мая - РИА Новости. Первый за шесть лет коммерческий рейс йеменской авиакомпании Yemenia вылетел в понедельник из международного аэропорта столицы Йемена Саны в Иорданию, сообщил подконтрольный властям севера телеканал "Аль-Масира".
В начале апреля ООН объявила о согласии сторон конфликта в Йемене на двухмесячное перемирие, одним из условий начала которого было возобновление международного сообщения из аэропорта Саны. Однако за полтора месяца ни один самолет так и не смог вылететь из Саны из-за отсутствия разрешения контролирующей небо над Йеменом коалиции во главе с Саудовской Аравией. Коалиция объясняла это нарушением договоренности со стороны правящего на севере движения "Ансар Алла" (хуситов) на использование рейсов только людьми, которые нуждаются в выезде из Йемена на лечение, отметив, что билеты получило руководство хуситов, ливанские и иранские боевики по выданным непризнанными властями севера паспортам. Несколько дней назад международно признанное правительство севера, которое поддерживает коалиция, согласилась пустить на рейс людей с выданными правительством хуситов документами.
С началом активных военных действий в Йемене в 2015 году аэропорт Саны неоднократно подвергался бомбежкам коалиции и перестал принимать любые самолеты, кроме рейсов ООН и других гуманитарных организаций.