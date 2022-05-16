https://ria.ru/20220516/samsung-1788351189.html

Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+: когда iPad не нужен

Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+: когда iPad не нужен - РИА Новости, 16.05.2022

Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S8+: когда iPad не нужен

Компания Samsung обновила линейку флагманских планшетов Galaxy Tab S — теперь там три модели. "Срединный" вариант — Galaxy Tab S8+, претендующий на звание... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:00

2022-05-16T08:00

2022-05-16T08:02

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Кирилл Каримов. Компания Samsung обновила линейку флагманских планшетов Galaxy Tab S — теперь там три модели. "Срединный" вариант — Galaxy Tab S8+, претендующий на звание лучшего планшета на Android. Корреспондент РИА Новости ознакомился с гаджетом.ДизайнТот, что Galaxy Tab S8+ внешне неотличим от Tab S7+, который вышел два года назад, расстроит часть потенциальных покупателей. Но таковы правила игры: разработчики премиальных планшетов в последнее время не заигрывают с дизайном. Тому же iPad Pro старый корпус не мешает продаваться гигантскими тиражами по всему миру.Samsung Galaxy Tab S8+ очень тонкий — 5,7 миллиметра. Таким показателем не могут похвастаться многие современные смартфоны. Но погоня за изяществом и весом (567 или 570 граммов в зависимости от версии) сыграла злую шутку. Если к отсутствию аудиоджека мы уже привыкли, то вот скрипы красивого алюминиевого корпуса при минимальном изгибе — это уже чересчур. Конструкция не вызывает уверенности в ее монолитности. Нет, сборка и материалы великолепны, но вот ощущения крепко сбитого устройства не возникает. Тот же Apple iPad Pro 12.9 тактильно кажется гораздо более надежным. Короче говоря, при покупке Galaxy Tab S8+ не забывайте про чехол. Без него планшет вряд ли долго проживет.На задней панели — черная глянцевая полоска, вне зависимости от расцветки корпуса. Это место для штатного стилуса S Pen с магнитом и подзарядкой. Рамки экрана довольно узкие — это не всем нравится, зато обеспечивает 85-процентное соотношение дисплея к корпусу.ДисплейПромежуточное положение Tab S8+ в семействе подчеркивает экран диагональю 12,4 дюйма. Если вы думаете, что это много, напомним про Ultra с 14,6 дюйма — многие ультрабуки меньше. Матрица Galaxy Tab S8+ выполнена по технологии Super AMOLED и мало чем отличается от предыдущего поколения. Разрешение 1752 x 2800 пикселей и обновление экрана на 120 Гц сохранились, как и поддержка воспроизведения контента в модном формате HDR10+. Консерватизм южнокорейской компании можно понять, ведь это один из лучших экранов среди планшетов, и даже эппловский miniLED не может соперничать с ним по яркости и глубине черного. Но есть вечная проблема OLED — мерцание. ШИМ не запредельный, однако человек с чувствительными глазами устанет от продолжительной работы за этим устройством.Samsung по-прежнему выпускает один из лучших стилусов. В этом произведении инженерного искусства скрывается множество сенсоров и возможностей, связанных с ними: от удаленного управления камерой до распознавания силы нажатия. Более того, перо S Pen достанется каждому Tab S8+, тогда как конкурирующая Apple вынуждает адептов доплачивать за стилусы. И хоть среди профессионалов считается, что графический софт для Android отстает от среды iOS, многое компенсируется фирменным ПО — Samsung второй десяток лет шлифует его для флагманских смартфонов и планшетов.Производительность, коммуникации и программное обеспечениеКорейцы продолжают придерживаться своего правила: флагманские планшеты строят исключительно на платформах Qualcomm. В 2022-м это четырехнанометровый Snapdragon 8 Gen 1, который часто критикуют за горячий нрав и соответствующий троттлинг. Но это в смартфонах, а как чип ведет себя в большом устройстве?Реализация Snapdragon 8 Gen 1 от Samsung оказалась довольно холодной: даже в производительном режиме Throttling Test не показывает просадок ниже 80 процентов от рабочей частоты восьмиядерной платформы. В сбалансированном же — нет и намека на перегрев, в том числе при ресурсоемких задачах.Стоит ли говорить, что устройство справляется с любой современной игрой — максимальные настройки для графики здесь скорее правило, чем исключение. Отдельные тайтлы, поддерживающие высокую герцовку, позволяют раскрыть потенциал 120-герцевого экрана. Но дают о себе знать гигантские размеры, Tab S8+ попросту устаешь долго держать в руках.Доступны несколько версий: от базовой 8/128 Гб без поддержки мобильных сетей до топовой 12/256 Гб с вожделенным 5G. Правда, в России это бесполезно даже в тестовых зонах из-за отсутствия бэнда n79. В любом случае Tab S8+ работает с картами памяти, которые превратились в редкость и среди планшетов.С коммуникациями и интерфейсами — полный порядок. Есть и Bluetooth 5.2, и актуальный Wi-Fi 6e, и USB Type-C версии 3.2, причем в фирменной технологии Samsung DeX для взаимодействия с компьютерами, мониторами и телевизорами. Подключиться можно и по беспроводному соединению, но через кабель стабильность выше. Производитель предлагает развернуть на базе Galaxy Tab S8+ полноценную рабочую среду с многооконностью, передачей данных и прочим.КамераВряд ли фото и видео станут приоритетами при выборе Tab S8+. Тем не менее на этом не экономили. Основной блок — из двух сенсоров: главного на 13 Мп и вспомогательного, с датчиком на 6 Мп и сверхширокоугольной линзой, который снимает на уровне бюджетных Android-смартфонов, но само наличие "ширика" в планшете примечательно. Главная камера куда интереснее — предусмотрели и ночной, и профессиональный режимы. При хорошем освещении получаются довольно качественные снимки — любопытно разглядывать их на гигантском дисплее.В этом планшете примечательнее фронтальная камера, предназначенная в основном для видеозвонков: 12-мегапиксельный сенсор состыкован с линзой, обеспечивающей 120-градусный угол обзора. Подобное решение хорошо зарекомендовало себя в старших iPad — за объем в кадре приходится платить малой светочувствительностью, но для селфи-камеры это некритично.Гаджет способен снимать ролики в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. Однако в этом режиме программная стабилизация не работает и картинка выглядит довольно дерганной.Звук, безопасность и автономностьЧетыре динамика, настроенные специалистами фирмы AKG, — это громкая во всех смыслах заявка на отличный звук. И действительно, даже аудиофил удивится. Устройство "понимает", в какой ориентации находится, обеспечивая правильное звучание правого и левого аудиоканалов.Подэкранный сканер отпечатка пальца действует точно, но не быстро. К распознаванию по лицу фронтальной камерой вопросов нет.Емкость аккумулятора — 10 090 мАч — внушает уважение. Однако если вспомнить о размерах планшета, то возникают сомнения в автономности. И напрасно: устройство проработает без подзарядки и неделю, особенно в "прикроватном" режиме. Если хотите высокой яркости или использовать Tab S8+ как рабочий инструмент (для этого он и создавался), заряжать придется каждые два дня — это тоже отличный показатель. А вот стилус долго не протянет — за сутки вне планшета сядет в ноль.ИтогоЛинейку Galaxy Tab S8 создавали как главного конкурента iPad Pro. Это не секрет — принципы и лекала у них одни. А вот аудитория разная. "Яблочник" вряд ли соскочит с iOS, графический дизайнер плотно привязан путами проприетарного софта к Apple. Но это вовсе не значит, что Tab S8+ не подойдет профессионалу. Просто сценарий использования будет иным. Например, режим DeX делает гаджет идеальным для командировок. И конечно, альтернативы Tab S8+ в мире Android нет — другим производителям такой уровень недоступен.За это приходится платить: от 95 тысяч рублей за "базу". Но проблема даже не в деньгах — Tab S8 завезли в Россию небольшой партией, после чего поставки приостановили. Устройства пока в дефиците, а на сером рынке просят сильно больше рекомендуемой розничной цены.

https://ria.ru/20210525/ipad-1733713467.html

https://ria.ru/20220225/samsung-1774412047.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, samsung group, apple, apple ipad, google android, apple ios