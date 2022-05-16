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ВС России уничтожили уже почти 170 украинских военных самолетов - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/samolety-1788750395.html
ВС России уничтожили уже почти 170 украинских военных самолетов
ВС России уничтожили уже почти 170 украинских военных самолетов - РИА Новости, 16.05.2022
ВС России уничтожили уже почти 170 украинских военных самолетов
Почти 170 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:53
2022-05-16T10:53
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Почти 170 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2949 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.
https://ria.ru/20220516/armiya-1788722084.html
россия
украина
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
10:53 16.05.2022
 
ВС России уничтожили уже почти 170 украинских военных самолетов

Минобороны: ВС России уничтожили уже 168 украинских военных самолетов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Почти 170 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2949 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.
Работа полевого вертолетного аэродрома ВС РФ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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