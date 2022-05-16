https://ria.ru/20220516/samolety-1788750395.html
ВС России уничтожили уже почти 170 украинских военных самолетов
ВС России уничтожили уже почти 170 украинских военных самолетов - РИА Новости, 16.05.2022
ВС России уничтожили уже почти 170 украинских военных самолетов
Почти 170 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:53
2022-05-16T10:53
2022-05-16T10:53
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_48a46db3a4f4cba7f9a43d26dae9af7c.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Почти 170 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2949 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.
https://ria.ru/20220516/armiya-1788722084.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_1db26cdc4f61869c5eb9464a2d80430a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
ВС России уничтожили уже почти 170 украинских военных самолетов
Минобороны: ВС России уничтожили уже 168 украинских военных самолетов
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Почти 170 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2949 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.