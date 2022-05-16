https://ria.ru/20220516/samolety-1788750395.html

ВС России уничтожили уже почти 170 украинских военных самолетов

ВС России уничтожили уже почти 170 украинских военных самолетов - РИА Новости, 16.05.2022

ВС России уничтожили уже почти 170 украинских военных самолетов

Почти 170 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T10:53

2022-05-16T10:53

2022-05-16T10:53

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Почти 170 украинских военных самолетов уничтожены за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2949 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

https://ria.ru/20220516/armiya-1788722084.html

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина