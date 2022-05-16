https://ria.ru/20220516/samolet-1788747892.html
Россия сбила украинский самолет Су-24
Россия сбила украинский самолет Су-24 - РИА Новости, 16.05.2022
Россия сбила украинский самолет Су-24
Российские средства ПВО сбили украинский бомбардировщик Су-24, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:42
2022-05-16T10:42
2022-05-16T11:08
в мире
украина
су-24
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский бомбардировщик Су-24, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районе острова Змеиный сбит один украинский самолет Су-24", - сообщил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220515/video-1788642192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, су-24, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:42 16.05.2022 (обновлено: 11:08 16.05.2022)
Россия сбила украинский самолет Су-24
Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-24 около острова Змеиный