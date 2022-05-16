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Россия сбила украинский самолет Су-24 - РИА Новости, 16.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/samolet-1788747892.html
Россия сбила украинский самолет Су-24
Россия сбила украинский самолет Су-24 - РИА Новости, 16.05.2022
Россия сбила украинский самолет Су-24
Российские средства ПВО сбили украинский бомбардировщик Су-24, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T10:42
2022-05-16T11:08
в мире
украина
су-24
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский бомбардировщик Су-24, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В районе острова Змеиный сбит один украинский самолет Су-24", - сообщил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220515/video-1788642192.html
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в мире, украина, су-24, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:42 16.05.2022 (обновлено: 11:08 16.05.2022)
 
Россия сбила украинский самолет Су-24

Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-24 около острова Змеиный

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский бомбардировщик Су-24, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районе острова Змеиный сбит один украинский самолет Су-24", - сообщил он.
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 11:40В мире
Минобороны РФ показало кадры прикрытия колонны военных с вертолета
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСу-24Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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