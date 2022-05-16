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Рябков заявил о важности взаимодействия с США по теме задержанных россиян - РИА Новости, 16.05.2022
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Рябков заявил о важности взаимодействия с США по теме задержанных россиян
Рябков заявил о важности взаимодействия с США по теме задержанных россиян - РИА Новости, 16.05.2022
Рябков заявил о важности взаимодействия с США по теме задержанных россиян
Москва надеется, что Вашингтон понимает важность конститутивного взаимодействия с Россией по вопросу освобождения находящихся в заключении в Америке россиян и... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:52
2022-05-16T10:14
россия
в мире
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва надеется, что Вашингтон понимает важность конститутивного взаимодействия с Россией по вопросу освобождения находящихся в заключении в Америке россиян и их возможного обмена на задержанных в РФ граждан США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я надеюсь, что американцы понимают важность конститутивного взаимодействия по другим случаям с произвольным задержанием и вообще противоправным, в некоторых аспектах, захватом наших граждан, которые получили продолжительные тюремные сроки в США. Дело не ограничивается ситуацией только с Ярошенко, мы придерживаемся прежней позиции, что наши граждане должны быть освобождены. Неоднократно предлагали американцам соответствующие варианты, посмотрим, что возможно в дальнейшем", - добавил Рябков.
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россия, в мире, сша, сергей рябков
09:52 16.05.2022 (обновлено: 10:14 16.05.2022)
 
Рябков заявил о важности взаимодействия с США по теме задержанных россиян

Замглавы МИД Рябков заявил о важности взаимодействия с США по теме задержанных россиян

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва надеется, что Вашингтон понимает важность конститутивного взаимодействия с Россией по вопросу освобождения находящихся в заключении в Америке россиян и их возможного обмена на задержанных в РФ граждан США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я надеюсь, что американцы понимают важность конститутивного взаимодействия по другим случаям с произвольным задержанием и вообще противоправным, в некоторых аспектах, захватом наших граждан, которые получили продолжительные тюремные сроки в США. Дело не ограничивается ситуацией только с Ярошенко, мы придерживаемся прежней позиции, что наши граждане должны быть освобождены. Неоднократно предлагали американцам соответствующие варианты, посмотрим, что возможно в дальнейшем", - добавил Рябков.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 12:21В мире
Глава СПЧ Фадеев допустил обмен российского бизнесмена Бута
 
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