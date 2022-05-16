https://ria.ru/20220516/ryabkov-1788737531.html
Рябков заявил о важности взаимодействия с США по теме задержанных россиян
Рябков заявил о важности взаимодействия с США по теме задержанных россиян - РИА Новости, 16.05.2022
Рябков заявил о важности взаимодействия с США по теме задержанных россиян
Москва надеется, что Вашингтон понимает важность конститутивного взаимодействия с Россией по вопросу освобождения находящихся в заключении в Америке россиян и... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:52
2022-05-16T09:52
2022-05-16T10:14
россия
в мире
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва надеется, что Вашингтон понимает важность конститутивного взаимодействия с Россией по вопросу освобождения находящихся в заключении в Америке россиян и их возможного обмена на задержанных в РФ граждан США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я надеюсь, что американцы понимают важность конститутивного взаимодействия по другим случаям с произвольным задержанием и вообще противоправным, в некоторых аспектах, захватом наших граждан, которые получили продолжительные тюремные сроки в США. Дело не ограничивается ситуацией только с Ярошенко, мы придерживаемся прежней позиции, что наши граждане должны быть освобождены. Неоднократно предлагали американцам соответствующие варианты, посмотрим, что возможно в дальнейшем", - добавил Рябков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220509/but-1787625246.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, в мире, сша, сергей рябков
09:52 16.05.2022 (обновлено: 10:14 16.05.2022)
Рябков заявил о важности взаимодействия с США по теме задержанных россиян
Замглавы МИД Рябков заявил о важности взаимодействия с США по теме задержанных россиян