https://ria.ru/20220516/ryabkov-1788737531.html

Рябков заявил о важности взаимодействия с США по теме задержанных россиян

Рябков заявил о важности взаимодействия с США по теме задержанных россиян - РИА Новости, 16.05.2022

Рябков заявил о важности взаимодействия с США по теме задержанных россиян

Москва надеется, что Вашингтон понимает важность конститутивного взаимодействия с Россией по вопросу освобождения находящихся в заключении в Америке россиян и... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:52

2022-05-16T09:52

2022-05-16T10:14

россия

в мире

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва надеется, что Вашингтон понимает важность конститутивного взаимодействия с Россией по вопросу освобождения находящихся в заключении в Америке россиян и их возможного обмена на задержанных в РФ граждан США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я надеюсь, что американцы понимают важность конститутивного взаимодействия по другим случаям с произвольным задержанием и вообще противоправным, в некоторых аспектах, захватом наших граждан, которые получили продолжительные тюремные сроки в США. Дело не ограничивается ситуацией только с Ярошенко, мы придерживаемся прежней позиции, что наши граждане должны быть освобождены. Неоднократно предлагали американцам соответствующие варианты, посмотрим, что возможно в дальнейшем", - добавил Рябков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/but-1787625246.html

россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, сша, сергей рябков