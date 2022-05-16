https://ria.ru/20220516/ryabkov-1788735672.html

Рябков рассказал об обмене Ярошенко и Рида

Рябков рассказал об обмене Ярошенко и Рида - РИА Новости, 16.05.2022

Рябков рассказал об обмене Ярошенко и Рида

Вопрос обмена Ярошенко и Рида обсуждался давно, но контакта Байдена и Путина не понадобилось, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:42

2022-05-16T09:42

2022-05-16T10:15

в мире

сергей рябков

константин ярошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_0:278:2987:1958_1920x0_80_0_0_3c8f772c63f9ef8a6052df990d5e266f.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вопрос обмена Ярошенко и Рида обсуждался давно, но контакта Байдена и Путина не понадобилось, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вопрос (обмена российского летчика Константина Ярошенко) обсуждался очень давно. Здесь эти каналы (на высшем уровне) задействованы не были, но работа проведена была оперативно и профессионально", - сказал Рябков журналистам.Он выразил удовлетворение тем, что "по крайней мере, один из застарелых и очень тяжёлых сюжетов остался в прошлом - мы рады, что Константин вернулся, поздравляем его и его семью".

https://ria.ru/20220516/obmen-1788739155.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей рябков, константин ярошенко