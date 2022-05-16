https://ria.ru/20220516/ryabkov-1788735672.html
Рябков рассказал об обмене Ярошенко и Рида
Рябков рассказал об обмене Ярошенко и Рида - РИА Новости, 16.05.2022
Рябков рассказал об обмене Ярошенко и Рида
Вопрос обмена Ярошенко и Рида обсуждался давно, но контакта Байдена и Путина не понадобилось, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:42
2022-05-16T09:42
2022-05-16T10:15
в мире
сергей рябков
константин ярошенко
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вопрос обмена Ярошенко и Рида обсуждался давно, но контакта Байдена и Путина не понадобилось, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вопрос (обмена российского летчика Константина Ярошенко) обсуждался очень давно. Здесь эти каналы (на высшем уровне) задействованы не были, но работа проведена была оперативно и профессионально", - сказал Рябков журналистам.Он выразил удовлетворение тем, что "по крайней мере, один из застарелых и очень тяжёлых сюжетов остался в прошлом - мы рады, что Константин вернулся, поздравляем его и его семью".
https://ria.ru/20220516/obmen-1788739155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей рябков, константин ярошенко
09:42 16.05.2022 (обновлено: 10:15 16.05.2022)
Рябков рассказал об обмене Ярошенко и Рида
Замглавы МИД Рябков заявил, что обмен Ярошенко и Рида обсуждался давно