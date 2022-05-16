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Рябков рассказал об обмене Ярошенко и Рида - РИА Новости, 16.05.2022
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Рябков рассказал об обмене Ярошенко и Рида
Рябков рассказал об обмене Ярошенко и Рида - РИА Новости, 16.05.2022
Рябков рассказал об обмене Ярошенко и Рида
Вопрос обмена Ярошенко и Рида обсуждался давно, но контакта Байдена и Путина не понадобилось, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:42
2022-05-16T10:15
в мире
сергей рябков
константин ярошенко
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вопрос обмена Ярошенко и Рида обсуждался давно, но контакта Байдена и Путина не понадобилось, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вопрос (обмена российского летчика Константина Ярошенко) обсуждался очень давно. Здесь эти каналы (на высшем уровне) задействованы не были, но работа проведена была оперативно и профессионально", - сказал Рябков журналистам.Он выразил удовлетворение тем, что "по крайней мере, один из застарелых и очень тяжёлых сюжетов остался в прошлом - мы рады, что Константин вернулся, поздравляем его и его семью".
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в мире, сергей рябков, константин ярошенко
09:42 16.05.2022 (обновлено: 10:15 16.05.2022)
 
Рябков рассказал об обмене Ярошенко и Рида

Замглавы МИД Рябков заявил, что обмен Ярошенко и Рида обсуждался давно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вопрос обмена Ярошенко и Рида обсуждался давно, но контакта Байдена и Путина не понадобилось, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Вопрос (обмена российского летчика Константина Ярошенко) обсуждался очень давно. Здесь эти каналы (на высшем уровне) задействованы не были, но работа проведена была оперативно и профессионально", - сказал Рябков журналистам.
Он выразил удовлетворение тем, что "по крайней мере, один из застарелых и очень тяжёлых сюжетов остался в прошлом - мы рады, что Константин вернулся, поздравляем его и его семью".
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
10:01
Рябков: в России не готовы говорить об обмене Бута на баскетболистку из США
 
В миреСергей РябковКонстантин Ярошенко
 
 
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