https://ria.ru/20220516/rudkovskaya-1788761028.html
Рудковская с Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин
Рудковская с Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин - РИА Новости, 16.05.2022
Рудковская с Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин
Яна Рудковская вместе Евгением Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин. Их фотография быстро разлетелась по социальным сетям и вызвала удивление... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:44
2022-05-16T12:44
2022-05-16T12:44
шоубиз
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яна рудковская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Яна Рудковская вместе Евгением Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин. Их фотография быстро разлетелась по социальным сетям и вызвала удивление пользователей, которые считали, что продюсер приобретает только продукцию люксового сегмента.В Сети решили, что у звездной семьи проблемы с финансами, однако Рудковская опровергла слухи, отметив, что вешалки можно купить и в обычном магазине.В комментариях ее попросили не обращать внимания на хейт.Ранее Рудковская пожаловалась на необходимость операции из-за слишком большой груди.
https://ria.ru/20220516/borodina-1788749012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, яна рудковская, шоу-бизнес
Рудковская с Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин
Рудковская с Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин за вешалками
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Яна Рудковская вместе Евгением Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин. Их фотография быстро разлетелась по социальным сетям и вызвала удивление пользователей, которые считали, что продюсер приобретает только продукцию люксового сегмента.
В Сети решили, что у звездной семьи проблемы с финансами, однако Рудковская опровергла слухи, отметив, что вешалки можно купить и в обычном магазине.
"Запахло тупостью… А где еще покупать вешалки и стройматериалы для дома?" – задала риторический вопрос Яна.
В комментариях ее попросили не обращать внимания на хейт.
"Ну и бред, уже не знают, к чему прикопаться", "Какие все интересующиеся… Мне вот вообще все равно, кто где вешалки покупает", "Не обращайте, Яна, внимание. Тупость у нас у некоторых имеется, к сожалению", – написали подписчики.
Ранее Рудковская пожаловалась
на необходимость операции из-за слишком большой груди.