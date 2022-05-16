https://ria.ru/20220516/rudkovskaya-1788761028.html

Рудковская с Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин

Рудковская с Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин - РИА Новости, 16.05.2022

Рудковская с Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин

Яна Рудковская вместе Евгением Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин. Их фотография быстро разлетелась по социальным сетям и вызвала удивление... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:44

2022-05-16T12:44

2022-05-16T12:44

шоубиз

знаменитости

яна рудковская

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584470464_0:340:2048:1492_1920x0_80_0_0_01f837e82305c23d63ce64ee758066f6.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Яна Рудковская вместе Евгением Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин. Их фотография быстро разлетелась по социальным сетям и вызвала удивление пользователей, которые считали, что продюсер приобретает только продукцию люксового сегмента.В Сети решили, что у звездной семьи проблемы с финансами, однако Рудковская опровергла слухи, отметив, что вешалки можно купить и в обычном магазине.В комментариях ее попросили не обращать внимания на хейт.Ранее Рудковская пожаловалась на необходимость операции из-за слишком большой груди.

https://ria.ru/20220516/borodina-1788749012.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, яна рудковская, шоу-бизнес