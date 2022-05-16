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Рудковская с Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин - РИА Новости, 16.05.2022
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Шоубиз
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Рудковская с Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин
Рудковская с Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин - РИА Новости, 16.05.2022
Рудковская с Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин
Яна Рудковская вместе Евгением Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин. Их фотография быстро разлетелась по социальным сетям и вызвала удивление... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:44
2022-05-16T12:44
шоубиз
знаменитости
яна рудковская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Яна Рудковская вместе Евгением Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин. Их фотография быстро разлетелась по социальным сетям и вызвала удивление пользователей, которые считали, что продюсер приобретает только продукцию люксового сегмента.В Сети решили, что у звездной семьи проблемы с финансами, однако Рудковская опровергла слухи, отметив, что вешалки можно купить и в обычном магазине.В комментариях ее попросили не обращать внимания на хейт.Ранее Рудковская пожаловалась на необходимость операции из-за слишком большой груди.
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знаменитости, яна рудковская, шоу-бизнес
12:44 16.05.2022
 
Рудковская с Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин

Рудковская с Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин за вешалками

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Яна Рудковская вместе Евгением Плющенко и охранником отправилась в сетевой магазин. Их фотография быстро разлетелась по социальным сетям и вызвала удивление пользователей, которые считали, что продюсер приобретает только продукцию люксового сегмента.
В Сети решили, что у звездной семьи проблемы с финансами, однако Рудковская опровергла слухи, отметив, что вешалки можно купить и в обычном магазине.

"Запахло тупостью… А где еще покупать вешалки и стройматериалы для дома?" – задала риторический вопрос Яна.

В комментариях ее попросили не обращать внимания на хейт.

"Ну и бред, уже не знают, к чему прикопаться", "Какие все интересующиеся… Мне вот вообще все равно, кто где вешалки покупает", "Не обращайте, Яна, внимание. Тупость у нас у некоторых имеется, к сожалению", – написали подписчики.

Ранее Рудковская пожаловалась на необходимость операции из-за слишком большой груди.
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