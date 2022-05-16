https://ria.ru/20220516/roskosmos-1788729660.html
"Роскосмос" готов взять под управление национализируемые предприятия
"Роскосмос" готов взять под управление национализируемые предприятия - РИА Новости, 16.05.2022
"Роскосмос" готов взять под управление национализируемые предприятия
"Роскосмос" готов брать под управление близкие по профилю иностранные предприятия в случае их национализации, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T08:54
2022-05-16T08:54
2022-05-16T08:54
экономика
сергей собянин
москва
россия
роскосмос
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Роскосмос" готов брать под управление близкие по профилю иностранные предприятия в случае их национализации, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Если губернаторы последуют примеру мэра Москвы и начнут принимать решительные меры в отношении собственности бежавших из России иностранных магнатов, Роскосмос готов брать близкие по профилю предприятия в наше управление и оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Так он прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что завод "Рено" будет взят на баланс Москвы, а также о возобновлении на нем производства автомобилей под историческим брендом "Москвич".
https://ria.ru/20220516/reno-1788726980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей собянин, москва, россия, роскосмос
"Роскосмос" готов взять под управление национализируемые предприятия
Гендиректор Рогозин: "Роскосмос" готова взять под управление национализируемые предприятия