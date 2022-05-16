https://ria.ru/20220516/roskosmos-1788729660.html

"Роскосмос" готов взять под управление национализируемые предприятия

"Роскосмос" готов взять под управление национализируемые предприятия - РИА Новости, 16.05.2022

"Роскосмос" готов взять под управление национализируемые предприятия

"Роскосмос" готов брать под управление близкие по профилю иностранные предприятия в случае их национализации, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:54

2022-05-16T08:54

2022-05-16T08:54

экономика

сергей собянин

москва

россия

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_0:305:2889:1930_1920x0_80_0_0_fe19a17265b6658337f081e26682ab2a.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Роскосмос" готов брать под управление близкие по профилю иностранные предприятия в случае их национализации, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Если губернаторы последуют примеру мэра Москвы и начнут принимать решительные меры в отношении собственности бежавших из России иностранных магнатов, Роскосмос готов брать близкие по профилю предприятия в наше управление и оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Так он прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что завод "Рено" будет взят на баланс Москвы, а также о возобновлении на нем производства автомобилей под историческим брендом "Москвич".

https://ria.ru/20220516/reno-1788726980.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сергей собянин, москва, россия, роскосмос