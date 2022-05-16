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"Роскосмос" готов взять под управление национализируемые предприятия - РИА Новости, 16.05.2022
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"Роскосмос" готов взять под управление национализируемые предприятия
"Роскосмос" готов взять под управление национализируемые предприятия - РИА Новости, 16.05.2022
"Роскосмос" готов взять под управление национализируемые предприятия
"Роскосмос" готов брать под управление близкие по профилю иностранные предприятия в случае их национализации, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T08:54
2022-05-16T08:54
экономика
сергей собянин
москва
россия
роскосмос
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Роскосмос" готов брать под управление близкие по профилю иностранные предприятия в случае их национализации, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Если губернаторы последуют примеру мэра Москвы и начнут принимать решительные меры в отношении собственности бежавших из России иностранных магнатов, Роскосмос готов брать близкие по профилю предприятия в наше управление и оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Так он прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что завод "Рено" будет взят на баланс Москвы, а также о возобновлении на нем производства автомобилей под историческим брендом "Москвич".
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экономика, сергей собянин, москва, россия, роскосмос
08:54 16.05.2022
 
"Роскосмос" готов взять под управление национализируемые предприятия

Гендиректор Рогозин: "Роскосмос" готова взять под управление национализируемые предприятия

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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Символика "Роскосмоса". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Роскосмос" готов брать под управление близкие по профилю иностранные предприятия в случае их национализации, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Если губернаторы последуют примеру мэра Москвы и начнут принимать решительные меры в отношении собственности бежавших из России иностранных магнатов, Роскосмос готов брать близкие по профилю предприятия в наше управление и оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Так он прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что завод "Рено" будет взят на баланс Москвы, а также о возобновлении на нем производства автомобилей под историческим брендом "Москвич".
Завод по производству автомобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
08:17
В Москве возобновят производство автомобилей под брендом "Москвич"
 
ЭкономикаСергей СобянинМоскваРоссияРоскосмос
 
 
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