Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд, показал опрос - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/reyting-1788877930.html
Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд, показал опрос
Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд, показал опрос - РИА Новости, 16.05.2022
Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд, показал опрос
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился ниже 40%, следует из опроса телеканала NBC News. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:35
2022-05-16T18:35
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787733516_0:60:2979:1736_1920x0_80_0_0_3045287236f0d16201bf829862053a4d.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился ниже 40%, следует из опроса телеканала NBC News.Согласно опросу, деятельность Байдена на посту президента США одобряют 39% американцев, не одобряют – 56%.По данным опроса, действия Байдена в сфере экономики одобряют только 33% респондентов. При этом борьбу президента с пандемией COVID-19 положительно оценивают 59% опрошенных.В то же время 75% американцев считают, что страна сейчас движется в неверном направлении.Опрос проводился 5-7 и 9-10 мая, в нем приняла участие одна тысяча человек. Статистическая погрешность составляет 3,1%.
https://ria.ru/20220501/bayden-1786414079.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787733516_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_7b4bfa7d1fe0478fa8682ccf31e80401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
18:35 16.05.2022
 
Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд, показал опрос

NBC News: рейтинг одобрения президента Байдена опустился ниже 40%

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился ниже 40%, следует из опроса телеканала NBC News.
Согласно опросу, деятельность Байдена на посту президента США одобряют 39% американцев, не одобряют – 56%.
По данным опроса, действия Байдена в сфере экономики одобряют только 33% респондентов. При этом борьбу президента с пандемией COVID-19 положительно оценивают 59% опрошенных.
В то же время 75% американцев считают, что страна сейчас движется в неверном направлении.
Опрос проводился 5-7 и 9-10 мая, в нем приняла участие одна тысяча человек. Статистическая погрешность составляет 3,1%.
Президент США Джо Байден во время выступления на ужине корреспондентов Белого дома. 30 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 07:28
Байден посмеялся над своим возрастом и рейтингом
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала