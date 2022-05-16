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Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд, показал опрос
Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд, показал опрос - РИА Новости, 16.05.2022
Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд, показал опрос
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился ниже 40%, следует из опроса телеканала NBC News. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:35
2022-05-16T18:35
2022-05-16T18:35
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился ниже 40%, следует из опроса телеканала NBC News.Согласно опросу, деятельность Байдена на посту президента США одобряют 39% американцев, не одобряют – 56%.По данным опроса, действия Байдена в сфере экономики одобряют только 33% респондентов. При этом борьбу президента с пандемией COVID-19 положительно оценивают 59% опрошенных.В то же время 75% американцев считают, что страна сейчас движется в неверном направлении.Опрос проводился 5-7 и 9-10 мая, в нем приняла участие одна тысяча человек. Статистическая погрешность составляет 3,1%.
https://ria.ru/20220501/bayden-1786414079.html
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в мире, сша, джо байден
Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд, показал опрос
NBC News: рейтинг одобрения президента Байдена опустился ниже 40%