https://ria.ru/20220516/reyting-1788877930.html

Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд, показал опрос

Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд, показал опрос - РИА Новости, 16.05.2022

Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд, показал опрос

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился ниже 40%, следует из опроса телеканала NBC News. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:35

2022-05-16T18:35

2022-05-16T18:35

в мире

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787733516_0:60:2979:1736_1920x0_80_0_0_3045287236f0d16201bf829862053a4d.jpg

ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился ниже 40%, следует из опроса телеканала NBC News.Согласно опросу, деятельность Байдена на посту президента США одобряют 39% американцев, не одобряют – 56%.По данным опроса, действия Байдена в сфере экономики одобряют только 33% респондентов. При этом борьбу президента с пандемией COVID-19 положительно оценивают 59% опрошенных.В то же время 75% американцев считают, что страна сейчас движется в неверном направлении.Опрос проводился 5-7 и 9-10 мая, в нем приняла участие одна тысяча человек. Статистическая погрешность составляет 3,1%.

https://ria.ru/20220501/bayden-1786414079.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден