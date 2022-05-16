https://ria.ru/20220516/renault-1788830364.html

Минпромторг допустил выпуск Renault Duster под брендом Lada

Минпромторг допустил выпуск Renault Duster под брендом Lada - РИА Новости, 16.05.2022

Минпромторг допустил выпуск Renault Duster под брендом Lada

Автомобиль Renault Duster будет производиться под брендом Lada на производственных мощностях "АвтоВАЗа", заявил в эфире телеканала "Россия 24" директор... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:49

2022-05-16T15:49

2022-05-16T18:04

экономика

авто

автоваз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Автомобиль Renault Duster будет производиться под брендом Lada на производственных мощностях "АвтоВАЗа", заявил в эфире телеканала "Россия 24" директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Денис Пак.По его словам, уже достигнута соответствующая договоренность с французской стороной. Для этого будет использоваться завод в Тольятти.Ранее в понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве. Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет, сообщал Минпромторг.

https://ria.ru/20220516/reno-1788726980.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)