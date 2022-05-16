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Минпромторг допустил выпуск Renault Duster под брендом Lada - РИА Новости, 16.05.2022
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Минпромторг допустил выпуск Renault Duster под брендом Lada
Минпромторг допустил выпуск Renault Duster под брендом Lada - РИА Новости, 16.05.2022
Минпромторг допустил выпуск Renault Duster под брендом Lada
Автомобиль Renault Duster будет производиться под брендом Lada на производственных мощностях "АвтоВАЗа", заявил в эфире телеканала "Россия 24" директор... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:49
2022-05-16T18:04
экономика
авто
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Автомобиль Renault Duster будет производиться под брендом Lada на производственных мощностях "АвтоВАЗа", заявил в эфире телеканала "Россия 24" директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Денис Пак.По его словам, уже достигнута соответствующая договоренность с французской стороной. Для этого будет использоваться завод в Тольятти.Ранее в понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве. Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет, сообщал Минпромторг.
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экономика, авто, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
15:49 16.05.2022 (обновлено: 18:04 16.05.2022)
 
Минпромторг допустил выпуск Renault Duster под брендом Lada

Минпромторг заявил, что автомобиль Renault Duster может производиться под брендом Lada

© Фото : RenaultАвтомобиль Renault Duster
Автомобиль Renault Duster - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : Renault
Автомобиль Renault Duster. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Автомобиль Renault Duster будет производиться под брендом Lada на производственных мощностях "АвтоВАЗа", заявил в эфире телеканала "Россия 24" директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Денис Пак.
По его словам, уже достигнута соответствующая договоренность с французской стороной. Для этого будет использоваться завод в Тольятти.
Завод по производству автомобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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В Москве возобновят производство автомобилей под брендом "Москвич"
Ранее в понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве. Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет, сообщал Минпромторг.
 
ЭкономикаАвтоАвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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