https://ria.ru/20220516/renault-1788726083.html

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность - РИА Новости, 16.05.2022

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность

Российские активы группы Renault переходят в собственность государства и правительства Москвы, сообщил Минпромторг в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:05

2022-05-16T08:05

2022-05-16T15:36

экономика

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782981795_0:195:3292:2048_1920x0_80_0_0_79d4fdec893deb8038e7fc0f1da5baa3.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские активы группы Renault переходят в собственность государства и правительства Москвы, сообщил Минпромторг в своем Telegram-канале.Таким образом, доли в активах распределятся следующим образом:Проводить сервисное обслуживание машин Renault в России будет "АвтоВАЗ", он также продолжит выпускать весь модельный ряд Lada на своих заводах.В Минпромторге подчеркнули, что компания Renault получила право в течение шести лет выкупить обратно свою долю в "АвтоВАЗе".Французскому автопроизводителю принадлежали почти 68% акций в совместном предприятии с "Ростехом", которое владеет "АвтоВАЗом". Renault 23 марта объявил о приостановке производства в России."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов: Lada и Renault. Заводы находятся в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20220506/import-1787227583.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, авто