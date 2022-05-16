https://ria.ru/20220516/renault-1788726083.html
Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность
Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность - РИА Новости, 16.05.2022
Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность
Российские активы группы Renault переходят в собственность государства и правительства Москвы, сообщил Минпромторг в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T08:05
2022-05-16T08:05
2022-05-16T15:36
экономика
авто
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские активы группы Renault переходят в собственность государства и правительства Москвы, сообщил Минпромторг в своем Telegram-канале.Таким образом, доли в активах распределятся следующим образом:Проводить сервисное обслуживание машин Renault в России будет "АвтоВАЗ", он также продолжит выпускать весь модельный ряд Lada на своих заводах.В Минпромторге подчеркнули, что компания Renault получила право в течение шести лет выкупить обратно свою долю в "АвтоВАЗе".Французскому автопроизводителю принадлежали почти 68% акций в совместном предприятии с "Ростехом", которое владеет "АвтоВАЗом". Renault 23 марта объявил о приостановке производства в России."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов: Lada и Renault. Заводы находятся в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто
08:05 16.05.2022 (обновлено: 15:36 16.05.2022)
Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность
Минпромторг: российские активы группы Renault переходят в государственную собственность
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Российские активы группы Renault переходят в собственность государства и правительства Москвы, сообщил
Минпромторг в своем Telegram-канале.
"Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций "АвтоВАЗа" — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", — говорится в публикации.
Таким образом, доли в активах распределятся следующим образом:
—100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы;
—67,69% акций автоконцерна "АвтоВАЗ" переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП "НАМИ";
—оставшиеся акции автоконцерна "АвтоВАЗ" сохранит ГК "Ростех".
Проводить сервисное обслуживание машин Renault
в России
будет "АвтоВАЗ", он также продолжит выпускать весь модельный ряд Lada
на своих заводах.
В Минпромторге подчеркнули, что компания Renault получила право в течение шести лет выкупить обратно свою долю в "АвтоВАЗе".
Французскому автопроизводителю принадлежали почти 68% акций в совместном предприятии с "Ростехом", которое владеет "АвтоВАЗом". Renault 23 марта объявил о приостановке производства в России.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов: Lada и Renault. Заводы находятся в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva.