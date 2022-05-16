Рейтинг@Mail.ru
Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/renault-1788726083.html
Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность
Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность - РИА Новости, 16.05.2022
Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность
Российские активы группы Renault переходят в собственность государства и правительства Москвы, сообщил Минпромторг в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T08:05
2022-05-16T15:36
экономика
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782981795_0:195:3292:2048_1920x0_80_0_0_79d4fdec893deb8038e7fc0f1da5baa3.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские активы группы Renault переходят в собственность государства и правительства Москвы, сообщил Минпромторг в своем Telegram-канале.Таким образом, доли в активах распределятся следующим образом:Проводить сервисное обслуживание машин Renault в России будет "АвтоВАЗ", он также продолжит выпускать весь модельный ряд Lada на своих заводах.В Минпромторге подчеркнули, что компания Renault получила право в течение шести лет выкупить обратно свою долю в "АвтоВАЗе".Французскому автопроизводителю принадлежали почти 68% акций в совместном предприятии с "Ростехом", которое владеет "АвтоВАЗом". Renault 23 марта объявил о приостановке производства в России."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов: Lada и Renault. Заводы находятся в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva.
https://ria.ru/20220506/import-1787227583.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782981795_561:0:3292:2048_1920x0_80_0_0_5d1bf1216709ecc1dea899931bcfc8ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто
08:05 16.05.2022 (обновлено: 15:36 16.05.2022)
 
Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность

Минпромторг: российские активы группы Renault переходят в государственную собственность

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗавод по производству автомобилей в Москве
Завод по производству автомобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские активы группы Renault переходят в собственность государства и правительства Москвы, сообщил Минпромторг в своем Telegram-канале.

"Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций "АвтоВАЗа" — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", — говорится в публикации.

Таким образом, доли в активах распределятся следующим образом:
  • 100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы;
  • 67,69% акций автоконцерна "АвтоВАЗ" переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП "НАМИ";
  • оставшиеся акции автоконцерна "АвтоВАЗ" сохранит ГК "Ростех".
Проводить сервисное обслуживание машин Renault в России будет "АвтоВАЗ", он также продолжит выпускать весь модельный ряд Lada на своих заводах.
В Минпромторге подчеркнули, что компания Renault получила право в течение шести лет выкупить обратно свою долю в "АвтоВАЗе".
Французскому автопроизводителю принадлежали почти 68% акций в совместном предприятии с "Ростехом", которое владеет "АвтоВАЗом". Renault 23 марта объявил о приостановке производства в России.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов: Lada и Renault. Заводы находятся в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva.
Мужчина снимает блокировку с iPhone - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 15:27
Минпромторг разрешил параллельный импорт iPhone и других смартфонов
 
ЭкономикаАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала