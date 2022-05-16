https://ria.ru/20220516/reestr-1788732153.html

Минцифры хочет смягчить требования к попаданию в реестр отечественного ПО

Минцифры хочет смягчить требования к попаданию в реестр отечественного ПО - РИА Новости, 16.05.2022

Минцифры хочет смягчить требования к попаданию в реестр отечественного ПО

Минцифры РФ предлагает изменить требования к разработчикам программного обеспечения (ПО), которые хотят включать свои продукты в реестр отечественного ПО,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:15

2022-05-16T09:15

2022-05-16T09:15

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

microsoft corporation

sap ag

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает изменить требования к разработчикам программного обеспечения (ПО), которые хотят включать свои продукты в реестр отечественного ПО, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы Минцифры РФ Максута Шадаева, направленное вице-премьеру Дмитрию Григоренко.ПО из этого реестра имеет приоритет при закупках госорганов и госкорпораций, а также не облагается НДС.Министерство предлагает ориентироваться в этом реестре не на долю российских бенефициаров, а на то, кто фактически контролирует компанию, что позволит включить в перечень вендоров, чьи головные организации находятся за рубежом.Сообщается, что это не первая попытка министерства упростить доступ в реестр для разработчиков, чьи головные структуры находятся за границей, но в августе против этого возражали в Минэкономразвития, отмечая, что поправки грозят "зависимостью" госсектора от иностранных разработчиков. Теперь же и в этом министерстве изменили позицию, что "связано с новыми реалиями", считает собеседник газеты, представляющий рынок информационных технологий.Так, глава департамента развития цифровой экономики министерства Анатолий Дюбанов сообщил, что Минэкономразвития "поддерживает уточнение требований", по его словам, это позволит включить в реестр продукты разработчиков, "акции которых находятся в свободном обращении на бирже", а также будет стимулом к выходу других компаний на биржу.Из-за приостановки продаж ПО многими иностранными компаниями есть смысл рассмотреть предложение Минцифры, считает исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. "Microsoft и SAP ушли, и опасений того, что в реестр включат продукты иностранных вендоров, как минимум стало меньше", - отмечает он. Комлев также считает, что сейчас нужно как можно быстрее вносить новые программы в реестр.

https://ria.ru/20220511/svyaz-1787942548.html

https://ria.ru/20220413/sistema-1783329866.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), microsoft corporation, sap ag, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)