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Минцифры хочет смягчить требования к попаданию в реестр отечественного ПО - РИА Новости, 16.05.2022
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Минцифры хочет смягчить требования к попаданию в реестр отечественного ПО
Минцифры хочет смягчить требования к попаданию в реестр отечественного ПО - РИА Новости, 16.05.2022
Минцифры хочет смягчить требования к попаданию в реестр отечественного ПО
Минцифры РФ предлагает изменить требования к разработчикам программного обеспечения (ПО), которые хотят включать свои продукты в реестр отечественного ПО,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:15
2022-05-16T09:15
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
microsoft corporation
sap ag
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает изменить требования к разработчикам программного обеспечения (ПО), которые хотят включать свои продукты в реестр отечественного ПО, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы Минцифры РФ Максута Шадаева, направленное вице-премьеру Дмитрию Григоренко.ПО из этого реестра имеет приоритет при закупках госорганов и госкорпораций, а также не облагается НДС.Министерство предлагает ориентироваться в этом реестре не на долю российских бенефициаров, а на то, кто фактически контролирует компанию, что позволит включить в перечень вендоров, чьи головные организации находятся за рубежом.Сообщается, что это не первая попытка министерства упростить доступ в реестр для разработчиков, чьи головные структуры находятся за границей, но в августе против этого возражали в Минэкономразвития, отмечая, что поправки грозят "зависимостью" госсектора от иностранных разработчиков. Теперь же и в этом министерстве изменили позицию, что "связано с новыми реалиями", считает собеседник газеты, представляющий рынок информационных технологий.Так, глава департамента развития цифровой экономики министерства Анатолий Дюбанов сообщил, что Минэкономразвития "поддерживает уточнение требований", по его словам, это позволит включить в реестр продукты разработчиков, "акции которых находятся в свободном обращении на бирже", а также будет стимулом к выходу других компаний на биржу.Из-за приостановки продаж ПО многими иностранными компаниями есть смысл рассмотреть предложение Минцифры, считает исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. "Microsoft и SAP ушли, и опасений того, что в реестр включат продукты иностранных вендоров, как минимум стало меньше", - отмечает он. Комлев также считает, что сейчас нужно как можно быстрее вносить новые программы в реестр.
https://ria.ru/20220511/svyaz-1787942548.html
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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), microsoft corporation, sap ag, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
09:15 16.05.2022
 
Минцифры хочет смягчить требования к попаданию в реестр отечественного ПО

Минцифры предложило смягчить требования для включения в реестр отечественного ПО

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает изменить требования к разработчикам программного обеспечения (ПО), которые хотят включать свои продукты в реестр отечественного ПО, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы Минцифры РФ Максута Шадаева, направленное вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
ПО из этого реестра имеет приоритет при закупках госорганов и госкорпораций, а также не облагается НДС.
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Министерство предлагает ориентироваться в этом реестре не на долю российских бенефициаров, а на то, кто фактически контролирует компанию, что позволит включить в перечень вендоров, чьи головные организации находятся за рубежом.
Сообщается, что это не первая попытка министерства упростить доступ в реестр для разработчиков, чьи головные структуры находятся за границей, но в августе против этого возражали в Минэкономразвития, отмечая, что поправки грозят "зависимостью" госсектора от иностранных разработчиков. Теперь же и в этом министерстве изменили позицию, что "связано с новыми реалиями", считает собеседник газеты, представляющий рынок информационных технологий.
Так, глава департамента развития цифровой экономики министерства Анатолий Дюбанов сообщил, что Минэкономразвития "поддерживает уточнение требований", по его словам, это позволит включить в реестр продукты разработчиков, "акции которых находятся в свободном обращении на бирже", а также будет стимулом к выходу других компаний на биржу.
Из-за приостановки продаж ПО многими иностранными компаниями есть смысл рассмотреть предложение Минцифры, считает исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. "Microsoft и SAP ушли, и опасений того, что в реестр включат продукты иностранных вендоров, как минимум стало меньше", - отмечает он. Комлев также считает, что сейчас нужно как можно быстрее вносить новые программы в реестр.
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