https://ria.ru/20220516/reebok-1788729936.html
Reebok продал российский бизнес турецкому холдингу, сообщили СМИ
Reebok продал российский бизнес турецкому холдингу, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2022
Reebok продал российский бизнес турецкому холдингу, сообщили СМИ
Российское подразделение производителя товаров для занятий спортом Reebok, заявившего о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T08:59
2022-05-16T08:59
2022-05-16T09:08
экономика
россия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российское подразделение производителя товаров для занятий спортом Reebok, заявившего о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на одного из консультантов на рынке торговой недвижимости.Суммарную стоимость более 100 магазинов бренда гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров оценил в 1,5 миллиарда рублей, однако не исключил, что сумма покупки оказалась в три раза меньше.В то же время, по данным издания, FLO получил контроль над торговыми точками Reebok после подписания с сетью соглашения о выпуске на турецких фабриках продукции под этой маркой для ряда стран.Бурмистров также не исключает, что продажа "структурировалась на условиях передачи бизнеса в управление с отложенными во времени платежами".Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отмечает, что FLO может использовать приобретенные торговые объекты Reebok для дальнейшего развития своих мультибрендовых магазинов. В прошлом году сообщалось, что концерн хочет выйти на российский рынок и развивать, в частности, марки Kinetix, Polaris и Nine West.В одном из маркетплейсов изданию сообщили, что они продолжают закупать товары Reebok у официального дистрибьютора, информации о смене поставщика они не получали.С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas, в марте бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG). На сайте ABG указано, что компания с 20 марта приостановила деятельность на российском рынке.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, adidas ag, сша, турция
08:59 16.05.2022 (обновлено: 09:08 16.05.2022)
Reebok продал российский бизнес турецкому холдингу, сообщили СМИ
"Ъ": Reebok продал российский бизнес турецкому холдингу FLO Retailing
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Российское подразделение производителя товаров для занятий спортом Reebok, заявившего о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno, сообщает газета "Коммерсант
" со ссылкой на одного из консультантов на рынке торговой недвижимости.
Суммарную стоимость более 100 магазинов бренда гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров оценил в 1,5 миллиарда рублей, однако не исключил, что сумма покупки оказалась в три раза меньше.
В то же время, по данным издания, FLO получил контроль над торговыми точками Reebok после подписания с сетью соглашения о выпуске на турецких фабриках продукции под этой маркой для ряда стран.
Бурмистров также не исключает, что продажа "структурировалась на условиях передачи бизнеса в управление с отложенными во времени платежами".
Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отмечает, что FLO может использовать приобретенные торговые объекты Reebok для дальнейшего развития своих мультибрендовых магазинов. В прошлом году сообщалось, что концерн хочет выйти на российский рынок и развивать, в частности, марки Kinetix, Polaris и Nine West.
В одном из маркетплейсов изданию сообщили, что они продолжают закупать товары Reebok у официального дистрибьютора, информации о смене поставщика они не получали.
С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas
, в марте бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG). На сайте ABG указано, что компания с 20 марта приостановила деятельность на российском рынке.