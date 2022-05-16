https://ria.ru/20220516/reebok-1788729936.html

Reebok продал российский бизнес турецкому холдингу, сообщили СМИ

Reebok продал российский бизнес турецкому холдингу, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2022

Reebok продал российский бизнес турецкому холдингу, сообщили СМИ

Российское подразделение производителя товаров для занятий спортом Reebok, заявившего о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T08:59

2022-05-16T08:59

2022-05-16T09:08

экономика

россия

adidas ag

сша

турция

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российское подразделение производителя товаров для занятий спортом Reebok, заявившего о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на одного из консультантов на рынке торговой недвижимости.Суммарную стоимость более 100 магазинов бренда гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров оценил в 1,5 миллиарда рублей, однако не исключил, что сумма покупки оказалась в три раза меньше.В то же время, по данным издания, FLO получил контроль над торговыми точками Reebok после подписания с сетью соглашения о выпуске на турецких фабриках продукции под этой маркой для ряда стран.Бурмистров также не исключает, что продажа "структурировалась на условиях передачи бизнеса в управление с отложенными во времени платежами".Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отмечает, что FLO может использовать приобретенные торговые объекты Reebok для дальнейшего развития своих мультибрендовых магазинов. В прошлом году сообщалось, что концерн хочет выйти на российский рынок и развивать, в частности, марки Kinetix, Polaris и Nine West.В одном из маркетплейсов изданию сообщили, что они продолжают закупать товары Reebok у официального дистрибьютора, информации о смене поставщика они не получали.С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas, в марте бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG). На сайте ABG указано, что компания с 20 марта приостановила деятельность на российском рынке.

https://ria.ru/20220513/nordic-1788306753.html

россия

сша

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, adidas ag, сша, турция