https://ria.ru/20220516/razgovor-1788715508.html

Шеф Пентагона рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу

Шеф Пентагона рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу - РИА Новости, 16.05.2022

Шеф Пентагона рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу

Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал министру обороны Украины Алексею Резникову о состоявшемся на неделе контакте с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T01:28

2022-05-16T01:28

2022-05-16T02:38

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал министру обороны Украины Алексею Резникову о состоявшемся на неделе контакте с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает Пентагон."Министр Остин предоставил последнюю информацию о своем разговоре с Шойгу 13 мая", - говорится в распространенном пресс-службой Пентагона сообщении о разговоре Остина и Резникова.Ранее Минобороны РФ сообщало, что Шойгу по телефону обсудил с главой Пентагона актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

https://ria.ru/20220516/komanduyuschiy-1788713818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, в мире, сша