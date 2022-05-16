https://ria.ru/20220516/razgovor-1788715508.html
Шеф Пентагона рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу
Шеф Пентагона рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу - РИА Новости, 16.05.2022
Шеф Пентагона рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу
Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал министру обороны Украины Алексею Резникову о состоявшемся на неделе контакте с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T01:28
2022-05-16T01:28
2022-05-16T02:38
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал министру обороны Украины Алексею Резникову о состоявшемся на неделе контакте с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает Пентагон."Министр Остин предоставил последнюю информацию о своем разговоре с Шойгу 13 мая", - говорится в распространенном пресс-службой Пентагона сообщении о разговоре Остина и Резникова.Ранее Минобороны РФ сообщало, что Шойгу по телефону обсудил с главой Пентагона актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, разговор состоялся по инициативе американской стороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, сша
01:28 16.05.2022 (обновлено: 02:38 16.05.2022)
Шеф Пентагона рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу
Глава Пентагона Остин рассказал министру обороны Украины Резникову о разговоре с Шойгу