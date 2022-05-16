Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Германия стала платить почти вдвое больше за российские товары - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/raskhody-1788715372.html
СМИ: Германия стала платить почти вдвое больше за российские товары
СМИ: Германия стала платить почти вдвое больше за российские товары - РИА Новости, 16.05.2022
СМИ: Германия стала платить почти вдвое больше за российские товары
Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли, стала больше платить за российский импорт. Соответствующую информацию со... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T01:27
2022-05-16T07:51
германия
россия
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3583a3922df999a17383cd8e949b9ea3.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли, стала больше платить за российский импорт. Соответствующую информацию со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства распространило Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Общие расходы на поставки в марте выросли на 77,7 процента, достигнув отметки 4,4 миллиарда евро. Причиной тому послужил рост цен на сырье, в частности нефть и природный газ, и это несмотря на то, что импортный объем сократился на 27,8 процента.Немецкий экспорт в Россию в марте сократился на 58,7 процента до 1 миллиарда евро.В общем торговый дефицит — то есть разница между объемами экспорта и импорта — с Россией достиг рекордной отметки: 3,4 миллиарда евро.Ранее стало известно, что стоимость электроэнергии и продуктов питания в Германии продолжает расти, при этом существенно увеличились цены, устанавливаемые производителями, что с некоторой задержкой также дополнительно почувствуют и потребители.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788201285.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780477783_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_547af8aacd47482fa7fb9e631e036b56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, санкции в отношении россии, в мире
01:27 16.05.2022 (обновлено: 07:51 16.05.2022)
 
СМИ: Германия стала платить почти вдвое больше за российские товары

DWN: расходы Германии на товары из России выросли на 77,7%, составив 4,4 млрд евро

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Денежные купюры и монеты евро . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли, стала больше платить за российский импорт. Соответствующую информацию со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства распространило Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Общие расходы на поставки в марте выросли на 77,7 процента, достигнув отметки 4,4 миллиарда евро. Причиной тому послужил рост цен на сырье, в частности нефть и природный газ, и это несмотря на то, что импортный объем сократился на 27,8 процента.
Немецкий экспорт в Россию в марте сократился на 58,7 процента до 1 миллиарда евро.
В общем торговый дефицит — то есть разница между объемами экспорта и импорта — с Россией достиг рекордной отметки: 3,4 миллиарда евро.
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 20:05
Обратный эффект: в Кремле оценили последствия удара по экономике
Ранее стало известно, что стоимость электроэнергии и продуктов питания в Германии продолжает расти, при этом существенно увеличились цены, устанавливаемые производителями, что с некоторой задержкой также дополнительно почувствуют и потребители.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
 
ГерманияРоссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала