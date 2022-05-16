https://ria.ru/20220516/raskhody-1788715372.html

СМИ: Германия стала платить почти вдвое больше за российские товары

СМИ: Германия стала платить почти вдвое больше за российские товары - РИА Новости, 16.05.2022

СМИ: Германия стала платить почти вдвое больше за российские товары

Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли, стала больше платить за российский импорт. Соответствующую информацию со... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T01:27

2022-05-16T01:27

2022-05-16T07:51

германия

россия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Германия, несмотря на беспрецедентное число санкций и сокращение объема торговли, стала больше платить за российский импорт. Соответствующую информацию со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства распространило Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Общие расходы на поставки в марте выросли на 77,7 процента, достигнув отметки 4,4 миллиарда евро. Причиной тому послужил рост цен на сырье, в частности нефть и природный газ, и это несмотря на то, что импортный объем сократился на 27,8 процента.Немецкий экспорт в Россию в марте сократился на 58,7 процента до 1 миллиарда евро.В общем торговый дефицит — то есть разница между объемами экспорта и импорта — с Россией достиг рекордной отметки: 3,4 миллиарда евро.Ранее стало известно, что стоимость электроэнергии и продуктов питания в Германии продолжает расти, при этом существенно увеличились цены, устанавливаемые производителями, что с некоторой задержкой также дополнительно почувствуют и потребители.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220512/ekonomika-1788201285.html

германия

россия

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германия, россия, санкции в отношении россии, в мире