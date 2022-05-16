https://ria.ru/20220516/radio-1788867357.html
Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 18 миллионов рублей
Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 18 миллионов рублей - РИА Новости, 16.05.2022
Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 18 миллионов рублей
Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы еще на 18 миллионов рублей оштрафовал "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещенного контента, сообщили... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:49
2022-05-16T17:49
2022-05-16T17:49
россия
происшествия
свобода (радиостанция)
журналистика
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы еще на 18 миллионов рублей оштрафовал "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещенного контента, сообщили РИА Новости пресс-службе Тверского суда Москвы.Таким образом, по этому составу издание получило штрафов уже на 45,8 миллиона рублей, не считая десятки миллионов рублей по другим административным статьям."Постановлением мирового судьи судебного участка №423 Тверского района города Москвы от 16 мая ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ об административных правонарушениях и назначено наказание в виде административного штрафа в размере миллион рублей", - сказала пресс-секретарь сцжа, уточнив, что такая сумма назначена по всем 18 рассмотренным протоколам.Всего на судебный участок поступили 80 протоколов за неудаление запрещенного контента, в том числе о спецоперации России на Украине (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). По каждому радиостанции грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.Как сообщал Роскомнадзор год назад, в апреле 2021 года, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента со штрафами на 71,5 миллиона рублей.В октябре ведомство говорило уже о 843 протоколах за отсутствие маркировки в отношении всех российских СМИ. Из них 840 было составлено Роскомнадзором именно на ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*. А в ноябре из 920 протоколов 910 приходилось на это юрлицо.В начале марта Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине.Через несколько дней "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России "после того, как местные налоговые органы инициировали 4 марта процедуру банкротства российского подразделения RFE/RL".
https://ria.ru/20220305/bankrotstvo-1776654074.html
https://ria.ru/20220511/smi-1787900601.html
https://ria.ru/20220512/shtraf-1788170376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, свобода (радиостанция), журналистика
Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 18 миллионов рублей
Суд оштрафовал "Радио Свобода" на 18 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы еще на 18 миллионов рублей оштрафовал "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещенного контента, сообщили РИА Новости пресс-службе Тверского суда Москвы.
Таким образом, по этому составу издание получило штрафов уже на 45,8 миллиона рублей, не считая десятки миллионов рублей по другим административным статьям.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №423 Тверского района города Москвы от 16 мая ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ об административных правонарушениях и назначено наказание в виде административного штрафа в размере миллион рублей", - сказала пресс-секретарь сцжа, уточнив, что такая сумма назначена по всем 18 рассмотренным протоколам.
Всего на судебный участок поступили 80 протоколов за неудаление запрещенного контента, в том числе о спецоперации России на Украине (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). По каждому радиостанции грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Как сообщал Роскомнадзор год назад, в апреле 2021 года, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента со штрафами на 71,5 миллиона рублей.
В октябре ведомство говорило уже о 843 протоколах за отсутствие маркировки в отношении всех российских СМИ. Из них 840 было составлено Роскомнадзором именно на ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*. А в ноябре из 920 протоколов 910 приходилось на это юрлицо.
В начале марта Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине
.
Через несколько дней "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России
"после того, как местные налоговые органы инициировали 4 марта процедуру банкротства российского подразделения RFE/RL".