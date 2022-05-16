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Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 18 миллионов рублей - РИА Новости, 16.05.2022
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Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 18 миллионов рублей
Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 18 миллионов рублей - РИА Новости, 16.05.2022
Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 18 миллионов рублей
Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы еще на 18 миллионов рублей оштрафовал "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещенного контента, сообщили... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:49
2022-05-16T17:49
россия
происшествия
свобода (радиостанция)
журналистика
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы еще на 18 миллионов рублей оштрафовал "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещенного контента, сообщили РИА Новости пресс-службе Тверского суда Москвы.Таким образом, по этому составу издание получило штрафов уже на 45,8 миллиона рублей, не считая десятки миллионов рублей по другим административным статьям."Постановлением мирового судьи судебного участка №423 Тверского района города Москвы от 16 мая ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ об административных правонарушениях и назначено наказание в виде административного штрафа в размере миллион рублей", - сказала пресс-секретарь сцжа, уточнив, что такая сумма назначена по всем 18 рассмотренным протоколам.Всего на судебный участок поступили 80 протоколов за неудаление запрещенного контента, в том числе о спецоперации России на Украине (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). По каждому радиостанции грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.Как сообщал Роскомнадзор год назад, в апреле 2021 года, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента со штрафами на 71,5 миллиона рублей.В октябре ведомство говорило уже о 843 протоколах за отсутствие маркировки в отношении всех российских СМИ. Из них 840 было составлено Роскомнадзором именно на ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*. А в ноябре из 920 протоколов 910 приходилось на это юрлицо.В начале марта Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине.Через несколько дней "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России "после того, как местные налоговые органы инициировали 4 марта процедуру банкротства российского подразделения RFE/RL".
https://ria.ru/20220305/bankrotstvo-1776654074.html
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россия, происшествия, свобода (радиостанция), журналистика
17:49 16.05.2022
 
Суд оштрафовал "Радио Свобода"* на 18 миллионов рублей

Суд оштрафовал "Радио Свобода" на 18 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент

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Страница сайта Радио Свобода на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы еще на 18 миллионов рублей оштрафовал "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещенного контента, сообщили РИА Новости пресс-службе Тверского суда Москвы.
Таким образом, по этому составу издание получило штрафов уже на 45,8 миллиона рублей, не считая десятки миллионов рублей по другим административным статьям.
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"Постановлением мирового судьи судебного участка №423 Тверского района города Москвы от 16 мая ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ об административных правонарушениях и назначено наказание в виде административного штрафа в размере миллион рублей", - сказала пресс-секретарь сцжа, уточнив, что такая сумма назначена по всем 18 рассмотренным протоколам.
Всего на судебный участок поступили 80 протоколов за неудаление запрещенного контента, в том числе о спецоперации России на Украине (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). По каждому радиостанции грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Как сообщал Роскомнадзор год назад, в апреле 2021 года, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента со штрафами на 71,5 миллиона рублей.
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В октябре ведомство говорило уже о 843 протоколах за отсутствие маркировки в отношении всех российских СМИ. Из них 840 было составлено Роскомнадзором именно на ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*. А в ноябре из 920 протоколов 910 приходилось на это юрлицо.
В начале марта Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что заблокировал сайты ряда СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине.
Через несколько дней "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России "после того, как местные налоговые органы инициировали 4 марта процедуру банкротства российского подразделения RFE/RL".
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