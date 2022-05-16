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Британцам на фоне роста цен посоветовали больше работать - РИА Новости, 16.05.2022
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Британцам на фоне роста цен посоветовали больше работать
Британцам на фоне роста цен посоветовали больше работать - РИА Новости, 16.05.2022
Британцам на фоне роста цен посоветовали больше работать
Британцам, испытывающим трудности из-за роста стоимости жизни, следует больше работать или перейти на более высокооплачиваемую службу, заявила парламентский... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:40
2022-05-16T13:40
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ЛОНДОН, 16 мая - РИА Новости. Британцам, испытывающим трудности из-за роста стоимости жизни, следует больше работать или перейти на более высокооплачиваемую службу, заявила парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин.Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за обострения ситуации между Россией и Украиной. Это, по информации Банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании"."В долгосрочной перспективе нам нужен план роста экономики и обеспечения того, чтобы люди могли лучше защитить себя - будь то за счет увеличения рабочего времени или перехода на более высокооплачиваемую работу, и это долгосрочные действия, но это то, на чем мы сосредоточены как правительство", - сказала Маклин в эфире Sky News.При этом она признала, что "это не сработает для людей, которые уже работают на трех работах".В свою очередь, теневой министр по Северной Ирландии Питер Кайл назвал идеи Маклин оторванными от реалий.Ранее министр окружающей среды Джордж Юстис предложил британцам на фоне роста цен выбирать недорогие продукты вместо "фирменных" марок.
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великобритания, англия, россия, в мире
13:40 16.05.2022
 
Британцам на фоне роста цен посоветовали больше работать

Парламентарий Маклин на фоне роста цен посоветовала британцам больше работать

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 16 мая - РИА Новости. Британцам, испытывающим трудности из-за роста стоимости жизни, следует больше работать или перейти на более высокооплачиваемую службу, заявила парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин.
Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за обострения ситуации между Россией и Украиной. Это, по информации Банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".
"В долгосрочной перспективе нам нужен план роста экономики и обеспечения того, чтобы люди могли лучше защитить себя - будь то за счет увеличения рабочего времени или перехода на более высокооплачиваемую работу, и это долгосрочные действия, но это то, на чем мы сосредоточены как правительство", - сказала Маклин в эфире Sky News.
При этом она признала, что "это не сработает для людей, которые уже работают на трех работах".
В свою очередь, теневой министр по Северной Ирландии Питер Кайл назвал идеи Маклин оторванными от реалий.
Ранее министр окружающей среды Джордж Юстис предложил британцам на фоне роста цен выбирать недорогие продукты вместо "фирменных" марок.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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