https://ria.ru/20220516/pshenitsa-1788782806.html

В Китае рассказали, зачем Запад распространяет слухи о "пшеничной войне"

В Китае рассказали, зачем Запад распространяет слухи о "пшеничной войне" - РИА Новости, 16.05.2022

В Китае рассказали, зачем Запад распространяет слухи о "пшеничной войне"

Заявления стран "Большой семерки" о том, что Россия виновата в дефиците пшеницы и продовольственном кризисе, — политическая провокация, пишет китайская газета... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:08

2022-05-16T13:08

2022-05-16T16:41

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Заявления стран "Большой семерки" о том, что Россия виновата в дефиците пшеницы и продовольственном кризисе, — политическая провокация, пишет китайская газета "Хуаньцю шибао".По мнению научного сотрудника Института развития сельских районов Китайской академии общественных наук Ху Бинчуаня, отсутствие на мировом рынке украинской пшеницы довольно быстро сгладится за счет роста предложений из других государств, поставляющих зерно: России, Канады и стран Европы."Общий объем производства зерна в России в 2022 году может достичь 130 миллионов тонн, из них объем производства пшеницы — 87 миллионов ​​тонн, это рекордный показатель. Также ожидается дальнейшее увеличение российского экспорта зерна. Между тем экспорт пшеницы из Канады в 2022-2023 годах тоже вырастет на 8,5 миллиона тонн, а из Европейского союза — на пять миллионов тонн", — говорится в статье.Целью подобных заявлений Ху Бинчуань назвал создание новых ограничений против России."По сути, заявление о том, что Россия начала "пшеничную войну", можно понимать как новый для Запада предлог для дальнейшего введения санкций против Москвы, и оно в значительной степени имеет лишь политическое значение", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что нынешний рост цен спровоцирован не отсутствием пшеницы, а ее несогласованным глобальным распределением между всеми желающими. Именно из-за этого, по его словам, Индия, Аргентина и Индонезия ограничили экспорт своей сельскохозяйственной продукции, но невыгодное соотношение спроса и предложения выровняется."Нам нужно спокойно смотреть в лицо провокаторам, раздувающим угрозу продовольственного кризиса. <…> С точки зрения мира в целом даже при нынешних высоких ценах на продукты питания скоро будет сформирован новый баланс между спросом и предложением в области сельскохозяйственной продукции, поэтому, когда речь идет о вопросах продовольственной безопасности, необходимо быть готовым к опасности, но не стоит слишком тревожиться", — подытожил Ху Бинчуань.Ранее в итоговом заявлении страны "Большой семерки" обвинили Россию в препятствовании аграрному экспорту Украины и возложили на нее ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва все подобные обвинения отвергает.

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/pshenitsa-1788469200.html

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

https://ria.ru/20220516/tseny-1788677778.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, россия, канада, москва