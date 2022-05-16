13:08 16.05.2022 (обновлено: 16:41 16.05.2022)
В Китае рассказали, зачем Запад распространяет слухи о "пшеничной войне"
"Хуаньцю шибао": G7 провоцирует раздувание слухов о дефиците пшеницы из-за России
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Заявления стран "Большой семерки" о том, что Россия виновата в дефиците пшеницы и продовольственном кризисе, — политическая провокация, пишет китайская газета "Хуаньцю шибао".
14 мая, 07:29В миреИндия решила отказаться от экспорта пшеницы
"Общий объем производства зерна в России в 2022 году может достичь 130 миллионов тонн, из них объем производства пшеницы — 87 миллионов тонн, это рекордный показатель. Также ожидается дальнейшее увеличение российского экспорта зерна. Между тем экспорт пшеницы из Канады в 2022-2023 годах тоже вырастет на 8,5 миллиона тонн, а из Европейского союза — на пять миллионов тонн", — говорится в статье.
Целью подобных заявлений Ху Бинчуань назвал создание новых ограничений против России.
"По сути, заявление о том, что Россия начала "пшеничную войну", можно понимать как новый для Запада предлог для дальнейшего введения санкций против Москвы, и оно в значительной степени имеет лишь политическое значение", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что нынешний рост цен спровоцирован не отсутствием пшеницы, а ее несогласованным глобальным распределением между всеми желающими. Именно из-за этого, по его словам, Индия, Аргентина и Индонезия ограничили экспорт своей сельскохозяйственной продукции, но невыгодное соотношение спроса и предложения выровняется.
"Нам нужно спокойно смотреть в лицо провокаторам, раздувающим угрозу продовольственного кризиса. <…> С точки зрения мира в целом даже при нынешних высоких ценах на продукты питания скоро будет сформирован новый баланс между спросом и предложением в области сельскохозяйственной продукции, поэтому, когда речь идет о вопросах продовольственной безопасности, необходимо быть готовым к опасности, но не стоит слишком тревожиться", — подытожил Ху Бинчуань.