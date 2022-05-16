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Прощание с правозащитником Бабушкиным пройдет в Доме прав человека
Прощание с правозащитником Бабушкиным пройдет в Доме прав человека - РИА Новости, 16.05.2022
Прощание с правозащитником Бабушкиным пройдет в Доме прав человека
Церемония прощания с правозащитником, членом Совета по правам человека при президенте РФ Андреем Бабушкиным пройдет во вторник в Доме прав человека в Москве,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:31
2022-05-16T12:31
2022-05-16T12:37
андрей бабушкин
ева меркачева
россия
telegram (приложение)
москва
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Церемония прощания с правозащитником, членом Совета по правам человека при президенте РФ Андреем Бабушкиным пройдет во вторник в Доме прав человека в Москве, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.О смерти правозащитника стало известно в субботу, ему было 58 лет."Прощание с великим правозащитником Андреем Бабушкиным пройдёт в Доме прав человека на Смоленском бульваре…17 мая, во вторник, с 10:00 до 12:00. Кому он помог, кто хотя бы просто слышал о нем, - приходите! Приходите, потому что такого, как он, не было и вряд ли будет в новой России. Бабушкин – современный доктор Гааз, который всего себя отдал людям", - написала Меркачева в своем Telegram-канале.Бабушкин будет похоронен на Митинском кладбище.
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андрей бабушкин, ева меркачева, россия, telegram (приложение), москва
12:31 16.05.2022 (обновлено: 12:37 16.05.2022)
Прощание с правозащитником Бабушкиным пройдет в Доме прав человека
Прощание с правозащитником Бабушкиным состоится в Доме прав человека 17 мая