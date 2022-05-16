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Прощание с правозащитником Бабушкиным пройдет в Доме прав человека

Прощание с правозащитником Бабушкиным пройдет в Доме прав человека - РИА Новости, 16.05.2022

Прощание с правозащитником Бабушкиным пройдет в Доме прав человека

Церемония прощания с правозащитником, членом Совета по правам человека при президенте РФ Андреем Бабушкиным пройдет во вторник в Доме прав человека в Москве,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:31

2022-05-16T12:31

2022-05-16T12:37

андрей бабушкин

ева меркачева

россия

telegram (приложение)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Церемония прощания с правозащитником, членом Совета по правам человека при президенте РФ Андреем Бабушкиным пройдет во вторник в Доме прав человека в Москве, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.О смерти правозащитника стало известно в субботу, ему было 58 лет."Прощание с великим правозащитником Андреем Бабушкиным пройдёт в Доме прав человека на Смоленском бульваре…17 мая, во вторник, с 10:00 до 12:00. Кому он помог, кто хотя бы просто слышал о нем, - приходите! Приходите, потому что такого, как он, не было и вряд ли будет в новой России. Бабушкин – современный доктор Гааз, который всего себя отдал людям", - написала Меркачева в своем Telegram-канале.Бабушкин будет похоронен на Митинском кладбище.

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/utraty-1788497596.html

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андрей бабушкин, ева меркачева, россия, telegram (приложение), москва