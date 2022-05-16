12:10 16.05.2022 (обновлено: 12:53 16.05.2022)
ЕК ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год
ЕК ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год до 2,7 процента
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Еврокомиссия ухудшила прогноз роста реального ВВП еврозоны на текущий год до 2,7%, говорится в весеннем экономическом докладе ЕК.
Предыдущая оценка была сделана в зимнем промежуточном экономическом прогнозе ЕК, опубликованном в феврале. Тогда ожидался рост экономики валютного блока на 4%.
ЕК также понизила прогноз по росту ВВП еврозоны на 2023 год – до 2,3% с февральской оценки в 2,7%.
Инфляция в зоне евро, как ожидается, в 2022 году ускорится до 6,1% с 2,6% в 2021 году, а в 2023 году замедлится до 2,7%.
Наибольший рост ВВП в текущем году ЕК ожидает в Португалии (+5,8%), Ирландии (+5,4%), наименьший - в Эстонии (+1%), Финляндии (+1,6%) и Германии (+1,6%). В 2023 году, как ожидается, экономика Германии вырастет на 2,4%.
Кроме того, ожидается, что экономика Евросоюза вырастет на 2,7% в 2022 году и на 2,3% - в 2023 году.
"Основной удар по мировой экономике и экономике ЕС наносят цены на энергетические товары. Хотя цены значительно выросли еще до ситуации вокруг Украины с низких уровней, зафиксированных во время пандемии, неопределенность в отношении цепочек поставок оказала давление на цены, увеличив при этом их волатильность. Это касается продуктов питания и других основных товаров и услуг, при этом покупательная способность домохозяйств снижается", - отмечает Еврокомиссия.