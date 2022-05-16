https://ria.ru/20220516/prilozheniya-1788766366.html

Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания

Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания - РИА Новости, 16.05.2022

Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания

Российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания с официального сайта nashstore.ru, сообщает разработчик маркетплейса АНО... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T12:10

2022-05-16T12:10

2022-05-16T14:56

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания с официального сайта nashstore.ru, сообщает разработчик маркетплейса АНО "Цифровые платформы".На прошлой неделе NashStore открыл платформу для регистрации разработчиков.Отмечается, что сейчас в маркетплейсе представлены более тысячи приложений, среди которых "Столото", "Банки.ру", "Альфа-банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "СберМаркет", "Совкомбанк", "Сетелем Банк", Gloria Jeans и многие другие.Вместе с тем разработчик обратил внимание, что в маркетплейсе пока нет возможности оплачивать цифровые товары."Обогащение экосистемы за счет платежных сервисов, сервисов аналитики и рекламы, авторизации и навигации, облачных сервисов — следующий шаг. Наши разработчики обладают достаточным потенциалом и опытом, чтобы создать более удобные и современные сервисы для пользователей", — заключил он.После начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины оплата в сервисах App Store картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна из-за введенных западными странами санкций.

https://ria.ru/20220429/prilozheniya-1786197259.html

https://ria.ru/20220512/appstore-1788177652.html

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, google, app store, google play, арсений щельцин, россия