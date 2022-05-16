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Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания - РИА Новости, 16.05.2022
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Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания
Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания - РИА Новости, 16.05.2022
Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания
Российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания с официального сайта nashstore.ru, сообщает разработчик маркетплейса АНО... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:10
2022-05-16T14:56
экономика
технологии
google
app store
google play
арсений щельцин
россия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания с официального сайта nashstore.ru, сообщает разработчик маркетплейса АНО "Цифровые платформы".На прошлой неделе NashStore открыл платформу для регистрации разработчиков.Отмечается, что сейчас в маркетплейсе представлены более тысячи приложений, среди которых "Столото", "Банки.ру", "Альфа-банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "СберМаркет", "Совкомбанк", "Сетелем Банк", Gloria Jeans и многие другие.Вместе с тем разработчик обратил внимание, что в маркетплейсе пока нет возможности оплачивать цифровые товары."Обогащение экосистемы за счет платежных сервисов, сервисов аналитики и рекламы, авторизации и навигации, облачных сервисов — следующий шаг. Наши разработчики обладают достаточным потенциалом и опытом, чтобы создать более удобные и современные сервисы для пользователей", — заключил он.После начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины оплата в сервисах App Store картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна из-за введенных западными странами санкций.
https://ria.ru/20220429/prilozheniya-1786197259.html
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экономика, технологии, google, app store, google play, арсений щельцин, россия
12:10 16.05.2022 (обновлено: 14:56 16.05.2022)
 
Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания

Российский магазин мобильных приложений NashStore стал доступен для скачивания

© РИА Новости / Кирилл КаримовСмартфон Samsung Galaxy S22
Смартфон Samsung Galaxy S22 - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Смартфон Samsung Galaxy S22. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания с официального сайта nashstore.ru, сообщает разработчик маркетплейса АНО "Цифровые платформы".
На прошлой неделе NashStore открыл платформу для регистрации разработчиков.
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Отмечается, что сейчас в маркетплейсе представлены более тысячи приложений, среди которых "Столото", "Банки.ру", "Альфа-банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "СберМаркет", "Совкомбанк", "Сетелем Банк", Gloria Jeans и многие другие.
"Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок. Мы не ждем от Google поддержки, однако мировая тенденция регулирования технологических олигополий дает нам дополнительные возможности конкурировать не только на территории ЕАЭС, но и во всем мире", — заявил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, чьи слова приводятся в сообщении.
Вместе с тем разработчик обратил внимание, что в маркетплейсе пока нет возможности оплачивать цифровые товары.
"Обогащение экосистемы за счет платежных сервисов, сервисов аналитики и рекламы, авторизации и навигации, облачных сервисов — следующий шаг. Наши разработчики обладают достаточным потенциалом и опытом, чтобы создать более удобные и современные сервисы для пользователей", — заключил он.
После начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины оплата в сервисах App Store картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна из-за введенных западными странами санкций.
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ЭкономикаТехнологииGoogleApp StoreGoogle PlayАрсений ЩельцинРоссия
 
 
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