12:10 16.05.2022 (обновлено: 14:56 16.05.2022)
Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания
Российский магазин мобильных приложений NashStore стал доступен для скачивания
Смартфон Samsung Galaxy S22. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания с официального сайта nashstore.ru, сообщает разработчик маркетплейса АНО "Цифровые платформы".
На прошлой неделе NashStore открыл платформу для регистрации разработчиков.
29 апреля, 16:47NashStore попросил узаконить допуск российского магазина на iOS
Отмечается, что сейчас в маркетплейсе представлены более тысячи приложений, среди которых "Столото", "Банки.ру", "Альфа-банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть"), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, "ПСБ-Бизнес", "СберМаркет", "Совкомбанк", "Сетелем Банк", Gloria Jeans и многие другие.
"Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок. Мы не ждем от Google поддержки, однако мировая тенденция регулирования технологических олигополий дает нам дополнительные возможности конкурировать не только на территории ЕАЭС, но и во всем мире", — заявил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, чьи слова приводятся в сообщении.
Вместе с тем разработчик обратил внимание, что в маркетплейсе пока нет возможности оплачивать цифровые товары.
"Обогащение экосистемы за счет платежных сервисов, сервисов аналитики и рекламы, авторизации и навигации, облачных сервисов — следующий шаг. Наши разработчики обладают достаточным потенциалом и опытом, чтобы создать более удобные и современные сервисы для пользователей", — заключил он.
После начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины оплата в сервисах App Store картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна из-за введенных западными странами санкций.