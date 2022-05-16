https://ria.ru/20220516/prigovor-1788846537.html

Суд признал приговор по делу о "взрыве ФСБ в Minecraft" законным

Суд признал приговор по делу о "взрыве ФСБ в Minecraft" законным - РИА Новости, 16.05.2022

Суд признал приговор по делу о "взрыве ФСБ в Minecraft" законным

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор красноярскому подростку за обучение работе со взрывчаткой для последующей организации РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:44

2022-05-16T16:44

2022-05-16T16:44

происшествия

канск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор красноярскому подростку за обучение работе со взрывчаткой для последующей организации терактов, а также известного по плану "взорвать ФСБ в Minecraft", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд признал законным приговор первой инстанции", - рассказал собеседник агентства.Жалоба рассматривалась в закрытом режиме.В феврале 1-й Восточный окружной военный суд приговорил 16-летнего подростка из Канска к пяти годам колонии по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Двое других фигурантов получили условные сроки.Ранее в СМИ сообщалось, что подростки из Канска собирались взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Так история получила федеральную известность, однако официально эти данные не подтверждались.По данным регионального главка СК РФ, с октября 2019 по июнь 2020 года молодые люди "объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности". В частности, считает следствие, они учились обращаться со взрывчаткой.По материалам УФСБ, подросткам вменили прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности; четыре эпизода изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору; три эпизода незаконного хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.Как заявлял РИА Новости источник, подростки планировали нападения на объекты правоохранительных органов, есть соответствующие признательные показания.

https://ria.ru/20220426/ekstremizm-1785491816.html

https://ria.ru/20201112/moshenniki-1584302508.html

канск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, канск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)