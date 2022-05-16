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Суд признал приговор по делу о "взрыве ФСБ в Minecraft" законным - РИА Новости, 16.05.2022
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Суд признал приговор по делу о "взрыве ФСБ в Minecraft" законным
Суд признал приговор по делу о "взрыве ФСБ в Minecraft" законным - РИА Новости, 16.05.2022
Суд признал приговор по делу о "взрыве ФСБ в Minecraft" законным
Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор красноярскому подростку за обучение работе со взрывчаткой для последующей организации РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:44
2022-05-16T16:44
происшествия
канск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор красноярскому подростку за обучение работе со взрывчаткой для последующей организации терактов, а также известного по плану "взорвать ФСБ в Minecraft", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд признал законным приговор первой инстанции", - рассказал собеседник агентства.Жалоба рассматривалась в закрытом режиме.В феврале 1-й Восточный окружной военный суд приговорил 16-летнего подростка из Канска к пяти годам колонии по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Двое других фигурантов получили условные сроки.Ранее в СМИ сообщалось, что подростки из Канска собирались взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Так история получила федеральную известность, однако официально эти данные не подтверждались.По данным регионального главка СК РФ, с октября 2019 по июнь 2020 года молодые люди "объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности". В частности, считает следствие, они учились обращаться со взрывчаткой.По материалам УФСБ, подросткам вменили прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности; четыре эпизода изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору; три эпизода незаконного хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.Как заявлял РИА Новости источник, подростки планировали нападения на объекты правоохранительных органов, есть соответствующие признательные показания.
https://ria.ru/20220426/ekstremizm-1785491816.html
https://ria.ru/20201112/moshenniki-1584302508.html
канск
россия
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происшествия, канск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
16:44 16.05.2022
 
Суд признал приговор по делу о "взрыве ФСБ в Minecraft" законным

Суд признал приговор красноярскому подростку по делу о "взрыве ФСБ в Minecraft" законным

CC0 / Sora Shimazaki / Молоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
CC0 / Sora Shimazaki /
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор красноярскому подростку за обучение работе со взрывчаткой для последующей организации терактов, а также известного по плану "взорвать ФСБ в Minecraft", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал законным приговор первой инстанции", - рассказал собеседник агентства.
Жалоба рассматривалась в закрытом режиме.
В феврале 1-й Восточный окружной военный суд приговорил 16-летнего подростка из Канска к пяти годам колонии по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Двое других фигурантов получили условные сроки.
Ранее в СМИ сообщалось, что подростки из Канска собирались взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Так история получила федеральную известность, однако официально эти данные не подтверждались.
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По данным регионального главка СК РФ, с октября 2019 по июнь 2020 года молодые люди "объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности". В частности, считает следствие, они учились обращаться со взрывчаткой.
По материалам УФСБ, подросткам вменили прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности; четыре эпизода изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору; три эпизода незаконного хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
Как заявлял РИА Новости источник, подростки планировали нападения на объекты правоохранительных органов, есть соответствующие признательные показания.
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ПроисшествияКанскРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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