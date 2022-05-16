Рейтинг@Mail.ru
Дочь Элвиса Пресли поделилась мнением об актере, сыгравшем ее отца - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220516/presley-1788755868.html
Дочь Элвиса Пресли поделилась мнением об актере, сыгравшем ее отца
Дочь Элвиса Пресли поделилась мнением об актере, сыгравшем ее отца - РИА Новости, 16.05.2022
Дочь Элвиса Пресли поделилась мнением об актере, сыгравшем ее отца
Лиза Мария Пресли поделилась мнением об игре Остина Батлера, который воплотил образ ее отца Элвиса Пресли в предстоящем байопике База Лурмана. Об этом пишет The РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:58
2022-05-16T12:55
культура
новости культуры
кино и сериалы
элвис пресли
баз лурман (марк лурман)
том хэнкс
мулен руж
леонардо ди каприо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788756587_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_aef78c8dc289718c1827c5b56c7e1e76.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Лиза Мария Пресли поделилась мнением об игре Остина Батлера, который воплотил образ ее отца Элвиса Пресли в предстоящем байопике База Лурмана. Об этом пишет The Hollywood Reporter. Она назвала фильм "Элвис" зрелищным и "абсолютно восхитительным" и уверяет, что Батлер замечательно показал сердце и душу ее отца. "По моему скромному мнению, его выступление беспрецедентно. Наконец образ моего отца передан точно и уважительно. Если Остин не получит "Оскар", я съем собственную ногу", — говорит Лиза Мария.В картине База Лурмана рассказывает о карьере и переживаниях Элвиса, а также о непростых отношениях с менеджером Томом Паркером (Том Хэнкс). Лента охватывает 20 лет из жизни легенды. Это первый полнометражный режиссерский проект Лурмана после релиза "Великого Гэтсби" в 2013 году. Зрители знакомы с творчеством постановщика также по фильмам "Мулен Руж" с Николь Кидман и Юэном Макгрегором и "Ромео и Джульетта" с Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс.Картина Лурмана не первая попытка снять фильм о Пресли. Например, в 2005 вышла телевизионная лента "Элвис. Ранние Годы" с Джонатаном Ризом Майерсом в роли музыканта. В фильме "Элвис" 1979 года певца сыграл Курт Рассел.Мировая премьера байопика База Лурмана состоится на Каннском кинофестивале.
https://ria.ru/20220220/elvis-1773525097.html
https://ria.ru/20220513/review-1788399128.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788756587_192:0:2863:2003_1920x0_80_0_0_1201ab91ba2e39c7a7adb9a7cc65469d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, элвис пресли, баз лурман (марк лурман), том хэнкс, мулен руж, леонардо ди каприо, клэр дэйнс, николь кидман
11:58 16.05.2022 (обновлено: 12:55 16.05.2022)
 
Дочь Элвиса Пресли поделилась мнением об актере, сыгравшем ее отца

Лиза Мария Пресли заявила, что Остин Батлер, сыгравший ее отца, заслужил "Оскар"

© AFP 2022 / Getty Images/Jason MerrittАмериканская певица Лиза Мария Пресли
Американская певица Лиза Мария Пресли - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Jason Merritt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Лиза Мария Пресли поделилась мнением об игре Остина Батлера, который воплотил образ ее отца Элвиса Пресли в предстоящем байопике База Лурмана. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Она назвала фильм "Элвис" зрелищным и "абсолютно восхитительным" и уверяет, что Батлер замечательно показал сердце и душу ее отца.
"По моему скромному мнению, его выступление беспрецедентно. Наконец образ моего отца передан точно и уважительно. Если Остин не получит "Оскар", я съем собственную ногу", — говорит Лиза Мария.
В картине База Лурмана рассказывает о карьере и переживаниях Элвиса, а также о непростых отношениях с менеджером Томом Паркером (Том Хэнкс). Лента охватывает 20 лет из жизни легенды.
Кадр из трейлер к фильму Элвис
20 февраля, 00:31Культура
Появились первые кадры байопика об Элвисе Пресли
Это первый полнометражный режиссерский проект Лурмана после релиза "Великого Гэтсби" в 2013 году. Зрители знакомы с творчеством постановщика также по фильмам "Мулен Руж" с Николь Кидман и Юэном Макгрегором и "Ромео и Джульетта" с Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс.
Картина Лурмана не первая попытка снять фильм о Пресли. Например, в 2005 вышла телевизионная лента "Элвис. Ранние Годы" с Джонатаном Ризом Майерсом в роли музыканта. В фильме "Элвис" 1979 года певца сыграл Курт Рассел.
Мировая премьера байопика База Лурмана состоится на Каннском кинофестивале.
Кадр из сериала Змей в Эссексе
13 мая, 20:29Культура
Критики очарованы новым сериалом с Томом Хиддлстоном
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЭлвис ПреслиБаз Лурман (Марк Лурман)Том ХэнксМулен РужЛеонардо Ди КаприоКлэр ДэйнсНиколь Кидман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала