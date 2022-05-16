https://ria.ru/20220516/presley-1788755868.html

Дочь Элвиса Пресли поделилась мнением об актере, сыгравшем ее отца

Дочь Элвиса Пресли поделилась мнением об актере, сыгравшем ее отца - РИА Новости, 16.05.2022

Дочь Элвиса Пресли поделилась мнением об актере, сыгравшем ее отца

Лиза Мария Пресли поделилась мнением об игре Остина Батлера, который воплотил образ ее отца Элвиса Пресли в предстоящем байопике База Лурмана. Об этом пишет The РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:58

2022-05-16T11:58

2022-05-16T12:55

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элвис пресли

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Лиза Мария Пресли поделилась мнением об игре Остина Батлера, который воплотил образ ее отца Элвиса Пресли в предстоящем байопике База Лурмана. Об этом пишет The Hollywood Reporter. Она назвала фильм "Элвис" зрелищным и "абсолютно восхитительным" и уверяет, что Батлер замечательно показал сердце и душу ее отца. "По моему скромному мнению, его выступление беспрецедентно. Наконец образ моего отца передан точно и уважительно. Если Остин не получит "Оскар", я съем собственную ногу", — говорит Лиза Мария.В картине База Лурмана рассказывает о карьере и переживаниях Элвиса, а также о непростых отношениях с менеджером Томом Паркером (Том Хэнкс). Лента охватывает 20 лет из жизни легенды. Это первый полнометражный режиссерский проект Лурмана после релиза "Великого Гэтсби" в 2013 году. Зрители знакомы с творчеством постановщика также по фильмам "Мулен Руж" с Николь Кидман и Юэном Макгрегором и "Ромео и Джульетта" с Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс.Картина Лурмана не первая попытка снять фильм о Пресли. Например, в 2005 вышла телевизионная лента "Элвис. Ранние Годы" с Джонатаном Ризом Майерсом в роли музыканта. В фильме "Элвис" 1979 года певца сыграл Курт Рассел.Мировая премьера байопика База Лурмана состоится на Каннском кинофестивале.

https://ria.ru/20220220/elvis-1773525097.html

https://ria.ru/20220513/review-1788399128.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, элвис пресли, баз лурман (марк лурман), том хэнкс, мулен руж, леонардо ди каприо, клэр дэйнс, николь кидман