https://ria.ru/20220516/premiya-1788731513.html
Телеграм-канал РИА Новости выиграл американскую премию за мастерство
Телеграм-канал РИА Новости выиграл американскую премию за мастерство - РИА Новости, 16.05.2022
Телеграм-канал РИА Новости выиграл американскую премию за мастерство
Телеграм-канал РИА Новости получил награду "За непревзойденное мастерство" (Award of excellence) в американском конкурсе в сфере маркетинга, рекламы,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T09:11
2022-05-16T09:11
2022-05-16T10:50
технологии
дмитрий горностаев
нью-йорк (город)
telegram
риа новости
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Телеграм-канал РИА Новости получил награду "За непревзойденное мастерство" (Award of excellence) в американском конкурсе в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара Communicator Awards, сообщается на официальном сайте премии.Жюри отметило проект в категории Campaigns & Series-News & Informational.Прежде всего он выразил благодарность корреспондентам, которые "в сложнейших условиях, зачастую с риском для жизни, добывают новости, которых нет больше ни у кого"."Благодарны редакторам, кто умеет быстро и красиво их представить на суд читателей — тех, кому мы благодарны больше всех! Спасибо, что вы читаете и репостите. Мы работаем для вас от души, а больше всех делится душой с читателями ведущий нашего канала Илья Яковлев", — отметил Горностаев.Премии Communicator Awards присуждаются международной Академией интерактивных и визуальных искусств AIVA. Она объединяет руководителей рекламных, маркетинговых и пиар-подразделений крупнейших мировых компаний. Ежегодно на конкурс поступает более шести тысяч заявок. Премии Communicator Awards имеют две степени: "За непревзойденное мастерство" (Excellence) и "За выдающиеся качества" (Distinction). Лауреаты награждаются соответственно золотыми и серебряными статуэтками. Штаб-квартира конкурса находится в Нью-Йорке.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть агентства охватывает более 120 городов мира. Телеграм-канал РИА Новости возглавляет рейтинги по цитируемости, числу подписчиков, охвату аудитории и мультимедийности среди всех верифицированных каналов, официально зарегистрированных российских СМИ; сообщения оттуда набирают сотни републикаций и цитирований, таким образом, канал РИА Новости стал также одним из самых влиятельных в русскоязычном сегменте и задает тональность в российском новостном Telegram.
https://ria.ru/20211214/puteshestviya-1763684387.html
https://realty.ria.ru/20211208/joy-1762723513.html
нью-йорк (город)
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2022
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ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, дмитрий горностаев, нью-йорк (город), telegram, риа новости, миа "россия сегодня"
09:11 16.05.2022 (обновлено: 10:50 16.05.2022)
Телеграм-канал РИА Новости выиграл американскую премию за мастерство
Телеграм-канал РИА Новости стал победителем американской премии за мастерство
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Телеграм-канал РИА Новости получил награду "За непревзойденное мастерство" (Award of excellence) в американском конкурсе в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара Communicator Awards, сообщается на официальном сайте
премии.
Жюри отметило проект в категории Campaigns & Series-News & Informational.
"Быть первыми — наша цель во всем и всегда, и очень приятно, когда твои усилия оценивают профессионалы, которые имеют смелость не обращать внимания на политическую моду", — прокомментировал победу на конкурсе заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" (РИА Новости) Дмитрий Горностаев.
Прежде всего он выразил благодарность корреспондентам, которые "в сложнейших условиях, зачастую с риском для жизни, добывают новости, которых нет больше ни у кого".
"Благодарны редакторам, кто умеет быстро и красиво их представить на суд читателей — тех, кому мы благодарны больше всех! Спасибо, что вы читаете и репостите. Мы работаем для вас от души, а больше всех делится душой с читателями ведущий нашего канала Илья Яковлев", — отметил Горностаев.
Премии Communicator Awards присуждаются международной Академией интерактивных и визуальных искусств AIVA. Она объединяет руководителей рекламных, маркетинговых и пиар-подразделений крупнейших мировых компаний. Ежегодно на конкурс поступает более шести тысяч заявок. Премии Communicator Awards имеют две степени: "За непревзойденное мастерство" (Excellence) и "За выдающиеся качества" (Distinction). Лауреаты награждаются соответственно золотыми и серебряными статуэтками. Штаб-квартира конкурса находится в Нью-Йорке.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть агентства охватывает более 120 городов мира. Телеграм-канал РИА Новости возглавляет рейтинги по цитируемости, числу подписчиков, охвату аудитории и мультимедийности среди всех верифицированных каналов, официально зарегистрированных российских СМИ; сообщения оттуда набирают сотни републикаций и цитирований, таким образом, канал РИА Новости стал также одним из самых влиятельных в русскоязычном сегменте и задает тональность в российском новостном Telegram.