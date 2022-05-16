https://ria.ru/20220516/premiya-1788731513.html

Телеграм-канал РИА Новости выиграл американскую премию за мастерство

Телеграм-канал РИА Новости выиграл американскую премию за мастерство - РИА Новости, 16.05.2022

Телеграм-канал РИА Новости выиграл американскую премию за мастерство

Телеграм-канал РИА Новости получил награду "За непревзойденное мастерство" (Award of excellence) в американском конкурсе в сфере маркетинга, рекламы,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T09:11

2022-05-16T09:11

2022-05-16T10:50

технологии

дмитрий горностаев

нью-йорк (город)

telegram

риа новости

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Телеграм-канал РИА Новости получил награду "За непревзойденное мастерство" (Award of excellence) в американском конкурсе в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара Communicator Awards, сообщается на официальном сайте премии.Жюри отметило проект в категории Campaigns & Series-News & Informational.Прежде всего он выразил благодарность корреспондентам, которые "в сложнейших условиях, зачастую с риском для жизни, добывают новости, которых нет больше ни у кого"."Благодарны редакторам, кто умеет быстро и красиво их представить на суд читателей — тех, кому мы благодарны больше всех! Спасибо, что вы читаете и репостите. Мы работаем для вас от души, а больше всех делится душой с читателями ведущий нашего канала Илья Яковлев", — отметил Горностаев.Премии Communicator Awards присуждаются международной Академией интерактивных и визуальных искусств AIVA. Она объединяет руководителей рекламных, маркетинговых и пиар-подразделений крупнейших мировых компаний. Ежегодно на конкурс поступает более шести тысяч заявок. Премии Communicator Awards имеют две степени: "За непревзойденное мастерство" (Excellence) и "За выдающиеся качества" (Distinction). Лауреаты награждаются соответственно золотыми и серебряными статуэтками. Штаб-квартира конкурса находится в Нью-Йорке.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть агентства охватывает более 120 городов мира. Телеграм-канал РИА Новости возглавляет рейтинги по цитируемости, числу подписчиков, охвату аудитории и мультимедийности среди всех верифицированных каналов, официально зарегистрированных российских СМИ; сообщения оттуда набирают сотни републикаций и цитирований, таким образом, канал РИА Новости стал также одним из самых влиятельных в русскоязычном сегменте и задает тональность в российском новостном Telegram.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, дмитрий горностаев, нью-йорк (город), telegram, риа новости, миа "россия сегодня"