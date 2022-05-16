https://ria.ru/20220516/premer-1788889241.html

Макрон назначил Элизабет Борн новым премьером Франции

Макрон назначил Элизабет Борн новым премьером Франции - РИА Новости, 16.05.2022

Макрон назначил Элизабет Борн новым премьером Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал кандидатуру министра труда Элизабет Борн на пост нового премьера Франции, поручил ей сформировать новое правительство, РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T19:24

2022-05-16T19:24

2022-05-16T20:02

в мире

франция

элизабет борн

эммануэль макрон

жан кастекс

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ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал кандидатуру министра труда Элизабет Борн на пост нового премьера Франции, поручил ей сформировать новое правительство, сообщили в Елисейском дворце."Президент Республики назначил Элизабет Борн премьер-министром и поручил ей сформировать новое правительство", - говорится в сообщении на сайте Елисейского дворца.Ранее Жан Кастекс передал Макрону прошение об отставке с поста премьера, президент его принял.Борн, которой сейчас 61 год, станет второй женщиной-премьером Франции. До нее этот единственной женщиной на этом посту была только Эдит Крессон, которая занимала должность с мая 1991 по апрель 1992 года.Назначенная премьером Борн с июля 2020 года занимала пост министра труда и занятости . До этого она была министром по вопросам транспорта при министре экологии (с мая 2017 по июля 2019 года), а после - министром экологии.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, элизабет борн, эммануэль макрон, жан кастекс