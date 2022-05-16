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Пострадавшего в ДТП на МКАДе эвакуировали вертолетом
Пострадавшего в ДТП на МКАДе эвакуировали вертолетом - РИА Новости, 20.05.2022
Пострадавшего в ДТП на МКАДе эвакуировали вертолетом
В ДТП с участием каршеринга на Московской кольцевой автодороге (МКАД) пострадали четыре человека, одного из них эвакуировали вертолетом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-16T15:51
2022-05-16T15:51
2022-05-20T12:53
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В ДТП с участием каршеринга на Московской кольцевой автодороге (МКАД) пострадали четыре человека, одного из них эвакуировали вертолетом, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.Ранее в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции сообщалось, что на МКАДе автомобиль каршеринга столкнулся с грузовиком Hyundai. Движение на этом участке дороги затруднено, перекрыты три полосы из пяти. При этом по более ранней информации столичной Госавтоинспекции пострадали три человека."Днем 16 мая поступила информация о ДТП на 96-м километре МКАД: произошла авария с участием грузового и легкового автомобилей, пострадало четыре человека. На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы города, в том числе вылетел экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра. С места происшествия вертолетом эвакуировали мужчину с различными травмами", - говорится в релизе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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