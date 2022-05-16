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Херсонская область готова поставлять России около 2,5 тысячи тонн клубники - РИА Новости, 16.05.2022
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Херсонская область готова поставлять России около 2,5 тысячи тонн клубники
Херсонская область готова поставлять России около 2,5 тысячи тонн клубники - РИА Новости, 16.05.2022
Херсонская область готова поставлять России около 2,5 тысячи тонн клубники
Фермерские предприятия в Херсонской области готовы поставлять в Россию около 2,5 тысячи тонн клубники за сезон, администрации районов оказывают помощь в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:37
2022-05-16T14:59
экономика
в мире
херсонская область
украина
россия
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ХЕРСОН, 16 мая - РИА Новости. Фермерские предприятия в Херсонской области готовы поставлять в Россию около 2,5 тысячи тонн клубники за сезон, администрации районов оказывают помощь в реализации урожая, рассказал РИА Новости представитель одного из фермерских предприятий Каховского района Херсонской области Геннадий."Мы работаем несколько лет, выращиваем клубнику и другую ягоду. В зависимости от года у нас 150-200 тонн. При таком урожае, я думаю, 150 тонн будет за сезон. Всего (по области), если все фермеры соберутся, то будет 2-2,5 тысячи тонн", - сказал Геннадий.По словам собеседника агентства, раньше у предпринимателей была возможность поставлять клубнику не только на украинский рынок, но и в Россию с Белоруссией, но с 2020 года продажи были ограничены только Украиной."В данный момент работаем на Крым. Но надо еще клиентов добавить. Продукция есть, люди работают", - добавил он.Представитель фермерского предприятия отметил, что действующая администрация приложила усилия и оказала помощь в реализации урожая. "Надо люди чтоб не голодали, для этого главное, чтобы экономическое движение шло и не простаивало", - сказал предприниматель.Ранее один из крупных предпринимателей в Херсонской области рассказал РИА Новости, что местные агропромышленные компании уже приступили к оформлению документов в налоговой службе и в банках Крыма для осуществления торгово-платежных операций при продаже сельскохозяйственной продукции.
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экономика, в мире, херсонская область , украина, россия
14:37 16.05.2022 (обновлено: 14:59 16.05.2022)
 
Херсонская область готова поставлять России около 2,5 тысячи тонн клубники

В Херсонской области готовы поставлять России около 2,5 тысячи тонн клубники за сезон

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая клубники
Сбор урожая клубники - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сбор урожая клубники. Архивное фото
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ХЕРСОН, 16 мая - РИА Новости. Фермерские предприятия в Херсонской области готовы поставлять в Россию около 2,5 тысячи тонн клубники за сезон, администрации районов оказывают помощь в реализации урожая, рассказал РИА Новости представитель одного из фермерских предприятий Каховского района Херсонской области Геннадий.
"Мы работаем несколько лет, выращиваем клубнику и другую ягоду. В зависимости от года у нас 150-200 тонн. При таком урожае, я думаю, 150 тонн будет за сезон. Всего (по области), если все фермеры соберутся, то будет 2-2,5 тысячи тонн", - сказал Геннадий.
По словам собеседника агентства, раньше у предпринимателей была возможность поставлять клубнику не только на украинский рынок, но и в Россию с Белоруссией, но с 2020 года продажи были ограничены только Украиной.
"В данный момент работаем на Крым. Но надо еще клиентов добавить. Продукция есть, люди работают", - добавил он.
Представитель фермерского предприятия отметил, что действующая администрация приложила усилия и оказала помощь в реализации урожая. "Надо люди чтоб не голодали, для этого главное, чтобы экономическое движение шло и не простаивало", - сказал предприниматель.
Ранее один из крупных предпринимателей в Херсонской области рассказал РИА Новости, что местные агропромышленные компании уже приступили к оформлению документов в налоговой службе и в банках Крыма для осуществления торгово-платежных операций при продаже сельскохозяйственной продукции.
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