https://ria.ru/20220516/postavki-1788718077.html

Проблем с поставками оборудования для научного центра в "Сириусе" не будет

Проблем с поставками оборудования для научного центра в "Сириусе" не будет - РИА Новости, 16.05.2022

Проблем с поставками оборудования для научного центра в "Сириусе" не будет

Основное оборудование, предназначенное для нового научно-лабораторного комплекса в "Сириусе", закуплено, логистических проблем на фоне санкций не возникнет,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T03:15

2022-05-16T03:15

2022-05-16T03:15

общество

россия

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СОЧИ, 16 мая – РИА Новости. Основное оборудование, предназначенное для нового научно-лабораторного комплекса в "Сириусе", закуплено, логистических проблем на фоне санкций не возникнет, сообщили РИА Новости в пресс-службе федеральной территории.Ранее глава федеральной территории Сириус Елена Шмелева предложила президенту РФ Владимиру Путину преобразовать существующий "Парк науки и искусств" в научно-лабораторный комплекс, где наравне с опытными специалистами будут трудиться студенты. Шмелева подчеркнула, что для лабораторных кабинетов закупят новое современное оборудование.При этом она отметила, что в настоящее время в университете уже запустили лабораторию роботов-манипуляторов, которые были приобретены в международной компании ABB. Кроме этого, компания обеспечит "Сириус" не только техникой, но и автономным программированием для обучения студентов.Научно-технологический университет "Сириус" был создан образовательным фондом "Талант и успех", который был учрежден 24 декабря 2014 года по инициативе президента РФ. В 2020 году Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом.

https://ria.ru/20220511/sirius-1788001566.html

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Максим Горбачев

общество, россия