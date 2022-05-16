https://ria.ru/20220516/postavki-1788718077.html
Проблем с поставками оборудования для научного центра в "Сириусе" не будет
Проблем с поставками оборудования для научного центра в "Сириусе" не будет - РИА Новости, 16.05.2022
Проблем с поставками оборудования для научного центра в "Сириусе" не будет
Основное оборудование, предназначенное для нового научно-лабораторного комплекса в "Сириусе", закуплено, логистических проблем на фоне санкций не возникнет,... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T03:15
2022-05-16T03:15
2022-05-16T03:15
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СОЧИ, 16 мая – РИА Новости. Основное оборудование, предназначенное для нового научно-лабораторного комплекса в "Сириусе", закуплено, логистических проблем на фоне санкций не возникнет, сообщили РИА Новости в пресс-службе федеральной территории.Ранее глава федеральной территории Сириус Елена Шмелева предложила президенту РФ Владимиру Путину преобразовать существующий "Парк науки и искусств" в научно-лабораторный комплекс, где наравне с опытными специалистами будут трудиться студенты. Шмелева подчеркнула, что для лабораторных кабинетов закупят новое современное оборудование.При этом она отметила, что в настоящее время в университете уже запустили лабораторию роботов-манипуляторов, которые были приобретены в международной компании ABB. Кроме этого, компания обеспечит "Сириус" не только техникой, но и автономным программированием для обучения студентов.Научно-технологический университет "Сириус" был создан образовательным фондом "Талант и успех", который был учрежден 24 декабря 2014 года по инициативе президента РФ. В 2020 году Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом.
https://ria.ru/20220511/sirius-1788001566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Проблем с поставками оборудования для научного центра в "Сириусе" не будет
Проблем с поставками оборудования для нового научного комплекса в "Сириусе" не будет
СОЧИ, 16 мая – РИА Новости. Основное оборудование, предназначенное для нового научно-лабораторного комплекса в "Сириусе", закуплено, логистических проблем на фоне санкций не возникнет, сообщили РИА Новости в пресс-службе федеральной территории.
Ранее глава федеральной территории Сириус Елена Шмелева
предложила президенту РФ Владимиру Путину
преобразовать существующий "Парк науки и искусств" в научно-лабораторный комплекс, где наравне с опытными специалистами будут трудиться студенты. Шмелева подчеркнула, что для лабораторных кабинетов закупят новое современное оборудование.
"Основная часть оборудования уже закуплена и поставлена в Университет "Сириус", проблем с этим не возникнет", - сказала собеседница агентства.
При этом она отметила, что в настоящее время в университете уже запустили лабораторию роботов-манипуляторов, которые были приобретены в международной компании ABB. Кроме этого, компания обеспечит "Сириус" не только техникой, но и автономным программированием для обучения студентов.
Научно-технологический университет "Сириус" был создан образовательным фондом "Талант и успех", который был учрежден 24 декабря 2014 года по инициативе президента РФ. В 2020 году Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом.