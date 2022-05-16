https://ria.ru/20220516/poshliny-1788779019.html
Правительство обнулит импортные пошлины на технологическое оборудование
Правительство обнулит импортные пошлины на технологическое оборудование - РИА Новости, 16.05.2022
Правительство обнулит импортные пошлины на технологическое оборудование
Правительство России обнуляет ввозные пошлины на оборудование и материалы, необходимые для реализации инвестпроектов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T12:55
2022-05-16T12:55
2022-05-16T13:08
правительство рф
экономика
михаил мишустин
импорт
пошлины
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство России обнуляет ввозные пошлины на оборудование и материалы, необходимые для реализации инвестпроектов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Дополнительно обнуляем ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестиционных проектов, прежде всего в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспортной отрасли и в сфере IT", - сказал Мишустин.Ранее соответствующие решения были приняты в отношении товаров первой необходимости – лекарств и продовольствия."Важно помогать российским инвесторам преодолеть последствия экономических санкций со стороны недружественных государств", - заключил премьер-министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, экономика, михаил мишустин, импорт, пошлины, россия
12:55 16.05.2022 (обновлено: 13:08 16.05.2022)
Правительство обнулит импортные пошлины на технологическое оборудование
Правительство обнулит импортные пошлины на технологическое оборудование, сырье и материалы
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство России обнуляет ввозные пошлины на оборудование и материалы, необходимые для реализации инвестпроектов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Дополнительно обнуляем ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестиционных проектов, прежде всего в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспортной отрасли и в сфере IT", - сказал Мишустин.
Ранее соответствующие решения были приняты в отношении товаров первой необходимости – лекарств и продовольствия.
"Важно помогать российским инвесторам преодолеть последствия экономических санкций со стороны недружественных государств", - заключил премьер-министр.