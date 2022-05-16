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Аграрии Алтайского края посеяли сельхозкультуры на 47 процентах площадей - РИА Новости, 16.05.2022
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Алтайский край
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Аграрии Алтайского края посеяли сельхозкультуры на 47 процентах площадей
Аграрии Алтайского края посеяли сельхозкультуры на 47 процентах площадей - РИА Новости, 16.05.2022
Аграрии Алтайского края посеяли сельхозкультуры на 47 процентах площадей
Аграрии Алтайского края провели сев сельхозкультур на 47% площадей, хозяйства увеличили площади посевов сахарной свёклы, заявил министр сельского хозяйства... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:18
2022-05-16T11:18
алтайский край
экономика
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БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости. Аграрии Алтайского края провели сев сельхозкультур на 47% площадей, хозяйства увеличили площади посевов сахарной свёклы, заявил министр сельского хозяйства региона Сергей Межин."По данным на 16 мая, хозяйства Алтайского края все виды сельхозкультур посеяли на площади 2,2 млн гектаров. Это 47% от плана. Так, зерновые и зернобобовые культуры занимают 1,2 млн гектаров (39%), подсолнечник уже размещен на площади около 600 тысяч гектаров (83%), завершается посев льна-долгунца", - цитирует выступление министра сельского хозяйства Сергея Межина пресс-служба регионального правительства.Кроме того, хозяйства закончили посев сахарной свеклы, она занимает 25 тысяч гектаров, это превышает показатели прошлого года более чем на тысячу гектаров.Межин подчеркнул, что мониторинг обеспеченности сельхозтоваропроизводителей материально-техническими ресурсами продолжается."В данный момент сбоев нет, в том числе и по поставкам минеральных удобрений, льготному кредитованию", - уточнил министр.Ранее сообщалось, что Алтай является лидером среди российских регионов по производству гречки. Так, в минувшем году этой крупы в крае выпустили 244,8 тысячи тонн. Учитывая рекомендованные Минздравом России рациональные нормы потребления пищевых продуктов, произведенной на Алтае в прошлом году гречки хватит, чтобы год кормить более 61 миллиона человек (4 килограмма на одного человека).
https://ria.ru/20220513/ekonomika-1788395775.html
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экономика, алтайский край
11:18 16.05.2022
 

Аграрии Алтайского края посеяли сельхозкультуры на 47 процентах площадей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПосевная
Посевная - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости. Аграрии Алтайского края провели сев сельхозкультур на 47% площадей, хозяйства увеличили площади посевов сахарной свёклы, заявил министр сельского хозяйства региона Сергей Межин.
"По данным на 16 мая, хозяйства Алтайского края все виды сельхозкультур посеяли на площади 2,2 млн гектаров. Это 47% от плана. Так, зерновые и зернобобовые культуры занимают 1,2 млн гектаров (39%), подсолнечник уже размещен на площади около 600 тысяч гектаров (83%), завершается посев льна-долгунца", - цитирует выступление министра сельского хозяйства Сергея Межина пресс-служба регионального правительства.
Кроме того, хозяйства закончили посев сахарной свеклы, она занимает 25 тысяч гектаров, это превышает показатели прошлого года более чем на тысячу гектаров.
Межин подчеркнул, что мониторинг обеспеченности сельхозтоваропроизводителей материально-техническими ресурсами продолжается.
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"В данный момент сбоев нет, в том числе и по поставкам минеральных удобрений, льготному кредитованию", - уточнил министр.
Ранее сообщалось, что Алтай является лидером среди российских регионов по производству гречки. Так, в минувшем году этой крупы в крае выпустили 244,8 тысячи тонн. Учитывая рекомендованные Минздравом России рациональные нормы потребления пищевых продуктов, произведенной на Алтае в прошлом году гречки хватит, чтобы год кормить более 61 миллиона человек (4 килограмма на одного человека).
 
Алтайский крайЭкономикаАлтайский край
 
 
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