https://ria.ru/20220516/pomosch-1788915379.html

Самарская область окажет помощь городу Снежное в ДНР

Самарская область окажет помощь городу Снежное в ДНР - РИА Новости, 16.05.2022

Самарская область окажет помощь городу Снежное в ДНР

Самарская область окажет помощь городу Снежное Донецкой народной республики, в ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T23:22

2022-05-16T23:22

2022-05-16T23:22

специальная военная операция на украине

самарская область

снежное

донецкая народная республика

донбасс

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САМАРА, 16 мая – РИА Новости. Самарская область окажет помощь городу Снежное Донецкой народной республики, в ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров."Предварительно мы совместно с нашими товарищами определили город Снежное Донецкой народной республики, который находится на востоке ДНР. Туда уже выехала делегация наших коллег, представителей региональной и муниципальной власти", - цитирует Азарова пресс-служба облправительства.По словам главы региона, в ближайшее время ожидается подписание соглашения о сотрудничестве, сейчас представители Самарской области вместе с властями города Снежное определяют, какая конкретная помощь необходима жителям населенного пункта. В частности, запланированы восстановление экономики и систем жизнеобеспечения, подготовка к учебному году и оказание медицинской поддержки.Представители Самарской области также приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы, поздравив ветеранов Великой Отечественной войны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/obstrel-1786299114.html

https://ria.ru/20220513/pomosch-1788444383.html

самарская область

снежное

донецкая народная республика

донбасс

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самарская область, снежное, донецкая народная республика, донбасс