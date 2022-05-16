https://ria.ru/20220516/pomosch-1788902848.html

Главы МИД ЕС согласовали новую военную помощь Украине на 500 миллионов евро

Главы МИД ЕС согласовали новую военную помощь Украине на 500 миллионов евро - РИА Новости, 16.05.2022

Главы МИД ЕС согласовали новую военную помощь Украине на 500 миллионов евро

Главы МИД ЕС согласовали выделение на военную помощь Украине дополнительно 500 миллионов евро, союз доведет общую сумму до двух миллиардов евро, сообщил глава... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T20:48

2022-05-16T20:48

2022-05-16T20:49

в мире

украина

донбасс

евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Главы МИД ЕС согласовали выделение на военную помощь Украине дополнительно 500 миллионов евро, союз доведет общую сумму до двух миллиардов евро, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам министерской встречи."Министры согласовали выделение дополнительно 500 миллионов. Таким образом, общая сумма военной помощи составит два миллиарда", - сообщил он.По его словам, выделенные в рамках общеевропейского фонда средства являются только "вершиной айсберга". На самом деле помощь, которую оказывают европейские государства Украине на двусторонней основе, гораздо больше, указал Боррель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788898932.html

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в мире, украина, донбасс, евросоюз, жозеп боррель