Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД ЕС согласовали новую военную помощь Украине на 500 миллионов евро - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/pomosch-1788902848.html
Главы МИД ЕС согласовали новую военную помощь Украине на 500 миллионов евро
Главы МИД ЕС согласовали новую военную помощь Украине на 500 миллионов евро - РИА Новости, 16.05.2022
Главы МИД ЕС согласовали новую военную помощь Украине на 500 миллионов евро
Главы МИД ЕС согласовали выделение на военную помощь Украине дополнительно 500 миллионов евро, союз доведет общую сумму до двух миллиардов евро, сообщил глава... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:48
2022-05-16T20:49
в мире
украина
донбасс
евросоюз
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_d99df041811198d3cc0197d93b21d9c9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Главы МИД ЕС согласовали выделение на военную помощь Украине дополнительно 500 миллионов евро, союз доведет общую сумму до двух миллиардов евро, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам министерской встречи."Министры согласовали выделение дополнительно 500 миллионов. Таким образом, общая сумма военной помощи составит два миллиарда", - сообщил он.По его словам, выделенные в рамках общеевропейского фонда средства являются только "вершиной айсберга". На самом деле помощь, которую оказывают европейские государства Украине на двусторонней основе, гораздо больше, указал Боррель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220516/sanktsii-1788898932.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_7f647926cb71d7ae6ecfd9b48be12cf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, евросоюз, жозеп боррель
20:48 16.05.2022 (обновлено: 20:49 16.05.2022)
 
Главы МИД ЕС согласовали новую военную помощь Украине на 500 миллионов евро

Боррель: главы МИД ЕС согласовали новую военную помощь Украине на 500 миллионов евро

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Главы МИД ЕС согласовали выделение на военную помощь Украине дополнительно 500 миллионов евро, союз доведет общую сумму до двух миллиардов евро, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам министерской встречи.
"Министры согласовали выделение дополнительно 500 миллионов. Таким образом, общая сумма военной помощи составит два миллиарда", - сообщил он.
По его словам, выделенные в рамках общеевропейского фонда средства являются только "вершиной айсберга". На самом деле помощь, которую оказывают европейские государства Украине на двусторонней основе, гораздо больше, указал Боррель.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 20:26
Главы МИД ЕС не согласовали шестой пакет санкций против России
 
В миреУкраинаДонбассЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала