20:48 16.05.2022 (обновлено: 20:49 16.05.2022)
Главы МИД ЕС согласовали новую военную помощь Украине на 500 миллионов евро
Боррель: главы МИД ЕС согласовали новую военную помощь Украине на 500 миллионов евро
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Главы МИД ЕС согласовали выделение на военную помощь Украине дополнительно 500 миллионов евро, союз доведет общую сумму до двух миллиардов евро, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам министерской встречи.
"Министры согласовали выделение дополнительно 500 миллионов. Таким образом, общая сумма военной помощи составит два миллиарда", - сообщил он.
По его словам, выделенные в рамках общеевропейского фонда средства являются только "вершиной айсберга". На самом деле помощь, которую оказывают европейские государства Украине на двусторонней основе, гораздо больше, указал Боррель.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.