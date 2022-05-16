Зеленский призвал МВФ ускорить помощь Украине из-за дефицита бюджета
Президент Зеленский призвал МВФ ускорить оказание помощи Украине из-за дефицита бюджета
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал Международный валютный фонд ускорить поддержку Украины и участвовать в разработке программы ее восстановления.
Он, по информации его офиса, в понедельник провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в режиме видеоконференции. Зеленский отметил, что ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет пять миллиардов долларов.
"Поэтому он призвал МВФ ускорить оказание поддержки нашему государству. Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность финансовой поддержки Украины со стороны государств-партнеров, в частности США, Канады, Японии и стран Европейского Союза. Он призвал МВФ активно участвовать в разработке программы послевоенного восстановления Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.