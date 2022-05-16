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Беженцы из ДНР, ЛНР и с Украины получили два миллиарда рублей помощи - РИА Новости, 16.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/pomosch-1788794684.html
Беженцы из ДНР, ЛНР и с Украины получили два миллиарда рублей помощи
Беженцы из ДНР, ЛНР и с Украины получили два миллиарда рублей помощи - РИА Новости, 16.05.2022
Беженцы из ДНР, ЛНР и с Украины получили два миллиарда рублей помощи
В России более 204 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины получили единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей, рассказал РИА Новости представитель в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:55
2022-05-16T14:40
специальная военная операция на украине
общество
днр
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В России более 204 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины получили единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей, рассказал РИА Новости представитель в экстренных службах.В итоге общая сумма помощи превысила два миллиарда 40 миллионов 270 тысяч рублей, что составляет 70,3 процента от общего количества поданных заявлений (290,32 тысячи).С начала эскалации конфликта общее число беженцев, прибывших в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины, достигло 1,3 миллиона, среди которых 223 687 детей.Масштабная эвакуация гражданского населения из Донбасса началась на фоне обострения ситуации в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины. Основной поток беженцев попадает в Россию через Ростовскую область.Всего, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта с Украины уехали более шести миллионов человек. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220515/bezhentsy-1788687532.html
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общество, днр, лнр, украина, россия
13:55 16.05.2022 (обновлено: 14:40 16.05.2022)
 
Беженцы из ДНР, ЛНР и с Украины получили два миллиарда рублей помощи

Беженцы из ДНР, ЛНР и с Украины получили более двух миллиардов рублей помощи от России

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В России более 204 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины получили единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей, рассказал РИА Новости представитель в экстренных службах.

"По состоянию на 6:00 мск осуществлены выплаты в размере десяти тысяч рублей по 204,03 тысячи заявлений, в том числе 2,61 тысячи — за минувшие сутки", — сообщил собеседник агентства.

В итоге общая сумма помощи превысила два миллиарда 40 миллионов 270 тысяч рублей, что составляет 70,3 процента от общего количества поданных заявлений (290,32 тысячи).
С начала эскалации конфликта общее число беженцев, прибывших в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины, достигло 1,3 миллиона, среди которых 223 687 детей.
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Масштабная эвакуация гражданского населения из Донбасса началась на фоне обострения ситуации в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины. Основной поток беженцев попадает в Россию через Ростовскую область.
Всего, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта с Украины уехали более шести миллионов человек.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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