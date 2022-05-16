https://ria.ru/20220516/polsha-1788793076.html

Жители Польши начали серьезно экономить на ресторанах и топливе

Жители Польши начали серьезно экономить на ресторанах и топливе - РИА Новости, 16.05.2022

Жители Польши начали серьезно экономить на ресторанах и топливе

Жители Польши начали серьезно экономить на ресторанах, использовании автомобилей и реже берут кредиты, сообщает исследовательский центр ARC Rynek i Opinia. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:50

2022-05-16T13:50

2022-05-16T13:55

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ВАРШАВА, 16 мая – РИА Новости. Жители Польши начали серьезно экономить на ресторанах, использовании автомобилей и реже берут кредиты, сообщает исследовательский центр ARC Rynek i Opinia."Более 30% поляков пришлось сократить ежедневные расходы, чтобы денег хватило на целый месяц. Каждый четвертый в свою очередь признает, что из-за более высоких цен ему не хватает денег на основные расходы", - говорится в сообщении.Отмечается, что 38% жителей Польши, чтобы свести свои домашние бюджеты, теперь отказывается от некоторых услуг, например, посещений ресторанов, которые ранее они могли себе позволить. Одновременно 35% поляков, по данным исследователей, ограничили себя в использовании автомобиля из-за высоких цен на топливо.Кроме того, почти каждый пятый поляк отказался от ранее планируемого кредита, а 26% имеющих кредит, признались, что планируют как можно скорее его погасить, так как опасаются, что ставки продолжат расти."В настоящее время среди потребителей наблюдается два вида поведения. Первый, который доминирует, - это ограничение потребления. Люди столкнувшись с ростом цен, инфляцией и ростом процентных ставок, ограничивают в первую очередь некоторые услуги, которые можно считать роскошью", - заявил представитель ARC Rynek i Opinia Адам Чарнецкий."Второй тип поведения заключается в увеличении потребления по принципу, что лучше деньги тратить, чем ждать, пока они дальше будут обесцениваться. У поляков есть ощущение, что проценты по банковским депозитам, по-прежнему недостаточны, не защищают их сбережения", - пояснил он.Исследование было проведено с 4 по 11 мая методом CAWI (онлайн-опрос). Выборка учитывала пол, возраст, размеру населенного пункта, образование и регион проживания респондентов.Ранее сообщалось, что по предварительным данным инфляция в Польше в апреле составила 12,3%, что является рекордом в XXI веке.При этом ранее инфляция в Польше в апреле прогнозировалась на уровне 11%. Сильнее всего давление на индекс потребительских цен оказали цены на топливо и энергоносители. Автомобильное топливо подорожало на 28% по сравнению с апрелем прошлого года. На 27% подорожали электричество и газ. Продукты питания по сравнению с прошлым годом подорожали на 13%, при чем только за апрель - на 4%.Польский институт экономики прогнозирует, что пик инфляции Польшу ждет в августе. По прогнозам данного института, этот показатель достигнет 13%.

https://ria.ru/20220516/posledstviya-1788717739.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, в мире