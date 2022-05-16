https://ria.ru/20220516/polsha-1788753675.html
"Нас бы уничтожили": в Польше признали оскорбительным очернение Дня Победы
"Нас бы уничтожили": в Польше признали оскорбительным очернение Дня Победы - РИА Новости, 16.05.2022
"Нас бы уничтожили": в Польше признали оскорбительным очернение Дня Победы
Сравнивать немецкую оккупацию времен Второй мировой войны и послевоенный период крайне неразумно и оскорбительно для тех, кто боролся против фашизма, написал... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T11:10
2022-05-16T11:10
2022-05-16T12:57
польша
в мире
германия
берлин (город)
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156350/68/1563506852_0:309:3067:2034_1920x0_80_0_0_3ca1a4a7aace3ba5da9dadda0084113b.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сравнивать немецкую оккупацию времен Второй мировой войны и послевоенный период крайне неразумно и оскорбительно для тех, кто боролся против фашизма, написал польский журналист Михал Радзиковски в статье для газеты Myśl Polska.По словам автора, День Победы в Польше старательно игнорируют, а иногда пытаются очернить. Так, в республике популярен тезис о том, что освобождение от фашизма стало "началом новой оккупации" — такое мнение высказывал даже премьер-министр Матеуш Моравецкий. При этом сторонники этой позиции сознательно не учитывают тот факт, что в случае победы Германии польский народ в лучшем случае ждала бы резкая депопуляция, а в худшем — полное истребление. Во время немецкой оккупации о существовании Польской республики не могло идти и речи, чего не скажешь о послевоенном периоде, напомнил обозреватель."Тезисы о "новой оккупации" и "коммунизме, принесенном на штыках" — оскорбления для тех, кто пролил кровь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками под Ленино, Студзянками, в борьбе за Поморский вал или, наконец, при штурме Берлина", — пояснил обозреватель.По воспоминаниям Радзиковски, его дед, дошедший до Берлина, не руководствовался какими-либо идеологическими или политическими мотивами при вступлении в польскую армию. Тем не менее сегодня в стране ценят не их героические поступки, а так называемых проклятых, в числе которых националисты и военные преступники. Как подчеркнул журналист, отрицание победы во Второй мировой войне ставит Польшу в один ряд с побежденными.В заключение он выразил опасения, что такие предрассудки могут привести к "обелению" преступлений гитлеровской Германии, учитывая, что это уже происходит в отношении украинских националистов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220513/polsha-1788409643.html
https://ria.ru/20220511/napadenie-1787906863.html
польша
германия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156350/68/1563506852_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_21369f7a9359495ff1cb3ba09af18be1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, в мире, германия, берлин (город), день победы
11:10 16.05.2022 (обновлено: 12:57 16.05.2022)
"Нас бы уничтожили": в Польше признали оскорбительным очернение Дня Победы
Польский журналист Радзиковски назвал оскорблением антироссийские тезисы о Второй мировой
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Сравнивать немецкую оккупацию времен Второй мировой войны и послевоенный период крайне неразумно и оскорбительно для тех, кто боролся против фашизма, написал польский журналист Михал Радзиковски в статье для газеты Myśl Polska
.
По словам автора, День Победы в Польше
старательно игнорируют, а иногда пытаются очернить. Так, в республике популярен тезис о том, что освобождение от фашизма стало "началом новой оккупации" — такое мнение высказывал даже премьер-министр Матеуш Моравецкий
. При этом сторонники этой позиции сознательно не учитывают тот факт, что в случае победы Германии
польский народ в лучшем случае ждала бы резкая депопуляция, а в худшем — полное истребление. Во время немецкой оккупации о существовании Польской республики не могло идти и речи, чего не скажешь о послевоенном периоде, напомнил обозреватель.
"Тезисы о "новой оккупации" и "коммунизме, принесенном на штыках" — оскорбления для тех, кто пролил кровь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками под Ленино, Студзянками, в борьбе за Поморский вал или, наконец, при штурме Берлина", — пояснил обозреватель.
По воспоминаниям Радзиковски, его дед, дошедший до Берлина, не руководствовался какими-либо идеологическими или политическими мотивами при вступлении в польскую армию. Тем не менее сегодня в стране ценят не их героические поступки, а так называемых проклятых, в числе которых националисты и военные преступники. Как подчеркнул журналист, отрицание победы во Второй мировой войне ставит Польшу в один ряд с побежденными.
В заключение он выразил опасения, что такие предрассудки могут привести к "обелению" преступлений гитлеровской Германии, учитывая, что это уже происходит в отношении украинских националистов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>