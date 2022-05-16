https://ria.ru/20220516/polsha-1788753675.html

"Нас бы уничтожили": в Польше признали оскорбительным очернение Дня Победы

"Нас бы уничтожили": в Польше признали оскорбительным очернение Дня Победы - РИА Новости, 16.05.2022

"Нас бы уничтожили": в Польше признали оскорбительным очернение Дня Победы

Сравнивать немецкую оккупацию времен Второй мировой войны и послевоенный период крайне неразумно и оскорбительно для тех, кто боролся против фашизма, написал... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T11:10

2022-05-16T11:10

2022-05-16T12:57

польша

в мире

германия

берлин (город)

день победы

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сравнивать немецкую оккупацию времен Второй мировой войны и послевоенный период крайне неразумно и оскорбительно для тех, кто боролся против фашизма, написал польский журналист Михал Радзиковски в статье для газеты Myśl Polska.По словам автора, День Победы в Польше старательно игнорируют, а иногда пытаются очернить. Так, в республике популярен тезис о том, что освобождение от фашизма стало "началом новой оккупации" — такое мнение высказывал даже премьер-министр Матеуш Моравецкий. При этом сторонники этой позиции сознательно не учитывают тот факт, что в случае победы Германии польский народ в лучшем случае ждала бы резкая депопуляция, а в худшем — полное истребление. Во время немецкой оккупации о существовании Польской республики не могло идти и речи, чего не скажешь о послевоенном периоде, напомнил обозреватель."Тезисы о "новой оккупации" и "коммунизме, принесенном на штыках" — оскорбления для тех, кто пролил кровь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками под Ленино, Студзянками, в борьбе за Поморский вал или, наконец, при штурме Берлина", — пояснил обозреватель.По воспоминаниям Радзиковски, его дед, дошедший до Берлина, не руководствовался какими-либо идеологическими или политическими мотивами при вступлении в польскую армию. Тем не менее сегодня в стране ценят не их героические поступки, а так называемых проклятых, в числе которых националисты и военные преступники. Как подчеркнул журналист, отрицание победы во Второй мировой войне ставит Польшу в один ряд с побежденными.В заключение он выразил опасения, что такие предрассудки могут привести к "обелению" преступлений гитлеровской Германии, учитывая, что это уже происходит в отношении украинских националистов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220513/polsha-1788409643.html

https://ria.ru/20220511/napadenie-1787906863.html

польша

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

польша, в мире, германия, берлин (город), день победы