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В результате украинского обстрела в Херсоне погиб 84-летний мужчина
В результате украинского обстрела в Херсоне погиб 84-летний мужчина - РИА Новости, 16.05.2022
В результате украинского обстрела в Херсоне погиб 84-летний мужчина
Жертвой обстрела украинскими националистами окраин Херсона стал пожилой мужчина в поселке Чернобаевка, еще один мирный житель ранен, рассказал РИА Новости глава РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:04
2022-05-16T16:04
2022-05-16T16:08
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ЧЕРНОБАЕВКА (Херсонская область), 16 мая - РИА Новости. Жертвой обстрела украинскими националистами окраин Херсона стал пожилой мужчина в поселке Чернобаевка, еще один мирный житель ранен, рассказал РИА Новости глава чернобаевской администрации Юрий Турулев.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о серии взрывах на окраинах Херсона - по воздушным целями отработала российская ПВО."Снаряды попали в дом. Были и кассеты во дворах. Погиб от осколочного ранения в голову мужчина, 84 года. Еще один мирный житель ранен",- сказал Турулев.По словам главы администрации, обстрел был совершен из системы залпового огня "Смерч".
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786185413_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d6c84291b988ab18b0cefd9ba3ed7fbe.jpg
Звуки взрывов на окраине Херсона
Звуки нескольких взрывов прогремели со стороны окраин Херсона - предположительно, российская ПВО сбивает цели, передаёт корреспондент РИА Новости.
2022-05-16T16:04
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, украина, вооруженные силы украины, видео
В результате украинского обстрела в Херсоне погиб 84-летний мужчина
ЧЕРНОБАЕВКА (Херсонская область), 16 мая - РИА Новости. Жертвой обстрела украинскими националистами окраин Херсона стал пожилой мужчина в поселке Чернобаевка, еще один мирный житель ранен, рассказал РИА Новости глава чернобаевской администрации Юрий Турулев.
2022-05-16T16:04
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PT0M11S
16:04 16.05.2022 (обновлено: 16:08 16.05.2022)
В результате украинского обстрела в Херсоне погиб 84-летний мужчина
В результате украинского обстрела окраины Херсона погиб 84-летний мирный житель
ЧЕРНОБАЕВКА (Херсонская область), 16 мая - РИА Новости. Жертвой обстрела украинскими националистами окраин Херсона стал пожилой мужчина в поселке Чернобаевка, еще один мирный житель ранен, рассказал РИА Новости глава чернобаевской администрации Юрий Турулев.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о серии взрывах на окраинах Херсона
- по воздушным целями отработала российская ПВО.
"Снаряды попали в дом. Были и кассеты во дворах. Погиб от осколочного ранения в голову мужчина, 84 года. Еще один мирный житель ранен",- сказал Турулев.
По словам главы администрации, обстрел был совершен из системы залпового огня "Смерч".