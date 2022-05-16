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В результате украинского обстрела в Херсоне погиб 84-летний мужчина

В результате украинского обстрела в Херсоне погиб 84-летний мужчина - РИА Новости, 16.05.2022

В результате украинского обстрела в Херсоне погиб 84-летний мужчина

Жертвой обстрела украинскими националистами окраин Херсона стал пожилой мужчина в поселке Чернобаевка, еще один мирный житель ранен, рассказал РИА Новости глава РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T16:04

2022-05-16T16:04

2022-05-16T16:08

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ЧЕРНОБАЕВКА (Херсонская область), 16 мая - РИА Новости. Жертвой обстрела украинскими националистами окраин Херсона стал пожилой мужчина в поселке Чернобаевка, еще один мирный житель ранен, рассказал РИА Новости глава чернобаевской администрации Юрий Турулев.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о серии взрывах на окраинах Херсона - по воздушным целями отработала российская ПВО."Снаряды попали в дом. Были и кассеты во дворах. Погиб от осколочного ранения в голову мужчина, 84 года. Еще один мирный житель ранен",- сказал Турулев.По словам главы администрации, обстрел был совершен из системы залпового огня "Смерч".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Звуки взрывов на окраине Херсона Звуки нескольких взрывов прогремели со стороны окраин Херсона - предположительно, российская ПВО сбивает цели, передаёт корреспондент РИА Новости. 2022-05-16T16:04 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсон, украина, вооруженные силы украины, видео