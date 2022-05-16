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В результате украинского обстрела в Херсоне погиб 84-летний мужчина - РИА Новости, 16.05.2022
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В результате украинского обстрела в Херсоне погиб 84-летний мужчина
В результате украинского обстрела в Херсоне погиб 84-летний мужчина - РИА Новости, 16.05.2022
В результате украинского обстрела в Херсоне погиб 84-летний мужчина
Жертвой обстрела украинскими националистами окраин Херсона стал пожилой мужчина в поселке Чернобаевка, еще один мирный житель ранен, рассказал РИА Новости глава РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T16:04
2022-05-16T16:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
херсон
украина
вооруженные силы украины
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ЧЕРНОБАЕВКА (Херсонская область), 16 мая - РИА Новости. Жертвой обстрела украинскими националистами окраин Херсона стал пожилой мужчина в поселке Чернобаевка, еще один мирный житель ранен, рассказал РИА Новости глава чернобаевской администрации Юрий Турулев.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о серии взрывах на окраинах Херсона - по воздушным целями отработала российская ПВО."Снаряды попали в дом. Были и кассеты во дворах. Погиб от осколочного ранения в голову мужчина, 84 года. Еще один мирный житель ранен",- сказал Турулев.По словам главы администрации, обстрел был совершен из системы залпового огня "Смерч".
херсон
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Звуки взрывов на окраине Херсона
Звуки нескольких взрывов прогремели со стороны окраин Херсона - предположительно, российская ПВО сбивает цели, передаёт корреспондент РИА Новости.
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в мире, херсон, украина, вооруженные силы украины, видео
В результате украинского обстрела в Херсоне погиб 84-летний мужчина
ЧЕРНОБАЕВКА (Херсонская область), 16 мая - РИА Новости. Жертвой обстрела украинскими националистами окраин Херсона стал пожилой мужчина в поселке Чернобаевка, еще один мирный житель ранен, рассказал РИА Новости глава чернобаевской администрации Юрий Турулев.
2022-05-16T16:04
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16:04 16.05.2022 (обновлено: 16:08 16.05.2022)
 
В результате украинского обстрела в Херсоне погиб 84-летний мужчина

В результате украинского обстрела окраины Херсона погиб 84-летний мирный житель

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного удара ВСУ по жилым кварталам Херсона
Последствия ракетного удара ВСУ по жилым кварталам Херсона
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Последствия ракетного удара ВСУ по жилым кварталам Херсона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕРНОБАЕВКА (Херсонская область), 16 мая - РИА Новости. Жертвой обстрела украинскими националистами окраин Херсона стал пожилой мужчина в поселке Чернобаевка, еще один мирный житель ранен, рассказал РИА Новости глава чернобаевской администрации Юрий Турулев.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о серии взрывах на окраинах Херсона - по воздушным целями отработала российская ПВО.
"Снаряды попали в дом. Были и кассеты во дворах. Погиб от осколочного ранения в голову мужчина, 84 года. Еще один мирный житель ранен",- сказал Турулев.
По словам главы администрации, обстрел был совершен из системы залпового огня "Смерч".
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВ миреХерсонУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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