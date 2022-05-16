Рейтинг@Mail.ru
Украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру в районе Мазановки - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/podryv-1788881678.html
Украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру в районе Мазановки
Украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру в районе Мазановки - РИА Новости, 16.05.2022
Украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру в районе Мазановки
Спецслужбы Украины подорвали аммиачную селитру для обвинений ВС России в применении отравляющих веществ, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T18:51
2022-05-16T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
краматорск
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788888479_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8267e27afaac66df1f30d82f570e4fae.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Спецслужбы Украины подорвали аммиачную селитру для обвинений ВС России в применении отравляющих веществ, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны."Киевский режим продолжает практику провокаций для обвинения российских вооруженных сил в якобы применении отравляющих веществ. Сегодня в 13:35 на ферме, расположенной в полутора километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведен подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры", — рассказали в ведомстве. Министерство уточнило, что в результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около одного километра, которое сместилось в сторону Краматорска.В Минобороны напомнили, что 11 мая СБУ осуществила аналогичную провокацию в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области. С целью обвинения российской армии в применении химического оружия украинские националисты подорвали цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой.Россия неоднократно предупреждала о подобных провокациях киевского режима, отметили в МО.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788217290.html
https://ria.ru/20220513/vsu-1788444072.html
украина
краматорск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео взрыва с ядовитым облаком, устроенного украинскими спецслужбами в ДНР
Видео взрыва с ядовитым облаком, устроенного украинскими спецслужбами в ДНР
2022-05-16T18:51
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788888479_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bbb1cced98f90a5da2887c0a08155184.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, краматорск, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, служба безопасности украины
18:51 16.05.2022 (обновлено: 19:25 16.05.2022)
 
Украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру в районе Мазановки

Украинские спецслужбы устроили подрыв аммиачной селитры в районе Мазановки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Спецслужбы Украины подорвали аммиачную селитру для обвинений ВС России в применении отравляющих веществ, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны.
"Киевский режим продолжает практику провокаций для обвинения российских вооруженных сил в якобы применении отравляющих веществ. Сегодня в 13:35 на ферме, расположенной в полутора километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведен подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры", — рассказали в ведомстве.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 21:38
Неонацисты проводят в Харьковской области карательные рейды
Министерство уточнило, что в результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около одного километра, которое сместилось в сторону Краматорска.
В Минобороны напомнили, что 11 мая СБУ осуществила аналогичную провокацию в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области. С целью обвинения российской армии в применении химического оружия украинские националисты подорвали цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой.
Россия неоднократно предупреждала о подобных провокациях киевского режима, отметили в МО.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 21:32Специальная военная операция на Украине
ВСУ разместили в школах в Харькове и ДНР артиллерию и РСЗО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКраматорскДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала