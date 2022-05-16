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Украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру в районе Мазановки

Украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру в районе Мазановки - РИА Новости, 16.05.2022

Украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру в районе Мазановки

Спецслужбы Украины подорвали аммиачную селитру для обвинений ВС России в применении отравляющих веществ, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T18:51

2022-05-16T18:51

2022-05-16T19:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Спецслужбы Украины подорвали аммиачную селитру для обвинений ВС России в применении отравляющих веществ, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны."Киевский режим продолжает практику провокаций для обвинения российских вооруженных сил в якобы применении отравляющих веществ. Сегодня в 13:35 на ферме, расположенной в полутора километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведен подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры", — рассказали в ведомстве. Министерство уточнило, что в результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около одного километра, которое сместилось в сторону Краматорска.В Минобороны напомнили, что 11 мая СБУ осуществила аналогичную провокацию в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области. С целью обвинения российской армии в применении химического оружия украинские националисты подорвали цистерны с удобрениями, предположительно, аммиачной селитрой.Россия неоднократно предупреждала о подобных провокациях киевского режима, отметили в МО.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788217290.html

https://ria.ru/20220513/vsu-1788444072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео взрыва с ядовитым облаком, устроенного украинскими спецслужбами в ДНР Видео взрыва с ядовитым облаком, устроенного украинскими спецслужбами в ДНР 2022-05-16T18:51 true PT0M13S

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Кирилл Волков

в мире, украина, краматорск, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, служба безопасности украины